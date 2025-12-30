為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    急表忠！委內瑞拉重申「一中原則」 痛批美國對台軍售

    2025/12/30 17:25 即時新聞／綜合報導
    委內瑞拉向中國「表忠」。（彭博）

    美國川普政府近期以打擊販毒為由，在委內瑞拉沿海對運毒船隻發動攻擊，並在加勒比地區集結軍力，與極為親中的委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro ）政府關係鬧得非常僵。時值中國對台發動圍台軍演，委國外交部趕緊「表忠」，除重申「台灣是中國領土不可分割一部分」的老掉牙論述，還表示堅決反對美國對台進行大規模軍售。

    委內瑞拉駐中國大使館今天（29日）透過官方X平台發布聲明：「委內瑞拉玻利瓦共和國一向恪守尊重主權、領土完整與國際法的原則，因此對美利堅合眾國宣布對台灣進行大規模軍售的危險行徑，表達堅決且明確的反對。此一單方面行動嚴重干涉中華人民共和國內政，公然違反華府過去所做的國際承諾，不只侵犯中國的主權與領土完整，還會破壞亞太地區的戰略穩定，對區域和平安全造成威脅。」

    「委內瑞拉重申對『一個中國』原則不可動搖的堅定立場，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國、包括台灣地區在內的唯一合法政府。我們對中國政府和人民表達堅定的支持，相信在國際法框架下、在習近平主席的睿智領導下，中國將能克服由華府策動的新一輪攻擊，台灣遲早將重新與中華人民共和國實現統一，不會因為第三方不負責任的舉動而改變。」

    委內瑞拉向中國「表忠」。（圖翻攝自委內瑞拉駐中國大使館官方X）

