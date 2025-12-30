中國海警船駛入釣魚台周邊天數 破歷年紀錄

共軍環台軍演之際，根據日方通報，今天發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，創歷史新高。（中央社資料照）

共軍環台軍演之際，根據日方通報，今天發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，創歷史新高。

綜合共同社、讀賣新聞報導，日本海上保安廳的巡邏船30日在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區發現4艘中國海警局船隻正在航行。在釣魚台周邊海域發現中國公務船的全年累計天數達到356天，超出去年（355天），創2012年釣魚台「國有化」以來新高。

請繼續往下閱讀...

報導指出，中國海警船近年來日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得釣魚台周邊航行成為常態。中國海警船今年在釣魚台毗連區的連續航行至10月才中斷，達到335天，大幅超出此前215天的最長紀錄。

報導稱，中方還多次侵犯「日本領海」。截至29日，共發生27起侵入事件，較去年同期減少12起。然而，入侵船隻在「日本領海」停留的總時長也創歷史新高。

報導提到，5月，還有直升機從駛入「領海」的中國海警船上起飛並侵犯「日本領空」。中方似乎意在宣示主權。

日本第11管區海上保安總部還透露，截至30日，已連續46天在釣魚台周邊海域發現中國公務船。

日本第11管區海上保安總部總部長坂本誠志郎說，釣魚台相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續。第11管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法