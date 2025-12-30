為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國海警船駛入釣魚台周邊天數 破歷年紀錄

    2025/12/30 16:31 中央社
    共軍環台軍演之際，根據日方通報，今天發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，創歷史新高。（中央社資料照）

    共軍環台軍演之際，根據日方通報，今天發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，創歷史新高。（中央社資料照）

    共軍環台軍演之際，根據日方通報，今天發現4艘中國海警局船隻在主權爭議的釣魚台周邊海域持續航行，這使得今年中國公務船在該區域累計航行天數達到356天，創歷史新高。

    綜合共同社、讀賣新聞報導，日本海上保安廳的巡邏船30日在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區發現4艘中國海警局船隻正在航行。在釣魚台周邊海域發現中國公務船的全年累計天數達到356天，超出去年（355天），創2012年釣魚台「國有化」以來新高。

    報導指出，中國海警船近年來日益大型化，有時在颱風經過沖繩附近之際也繼續活動，使得釣魚台周邊航行成為常態。中國海警船今年在釣魚台毗連區的連續航行至10月才中斷，達到335天，大幅超出此前215天的最長紀錄。

    報導稱，中方還多次侵犯「日本領海」。截至29日，共發生27起侵入事件，較去年同期減少12起。然而，入侵船隻在「日本領海」停留的總時長也創歷史新高。

    報導提到，5月，還有直升機從駛入「領海」的中國海警船上起飛並侵犯「日本領空」。中方似乎意在宣示主權。

    日本第11管區海上保安總部還透露，截至30日，已連續46天在釣魚台周邊海域發現中國公務船。

    日本第11管區海上保安總部總部長坂本誠志郎說，釣魚台相關局勢日益嚴峻，無法進行預測的狀況持續。第11管區將力爭領海警備萬無一失，繼續冷靜且毅然應對。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播