    國際

    巴西前總統波索納洛獄中健康亮紅燈 3天動2次手術

    2025/12/30 17:22
    巴西前總統波索納洛。（法新社）

    巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因策劃推翻2022年大選結果，被判處27年徒刑。近日波索納洛因長期打嗝問題，短短3天內兩度接受手術。據《BBC》報導，醫師為其進行「膈神經阻斷手術」，以緩解長期困擾的症狀。

    醫療團隊表示，波索納洛上週六先接受右側膈神經阻斷治療，隨後本週一又對左側神經進行同樣處置。膈神經位於頸部，負責控制橫膈運動，與呼吸功能密切相關。主治醫師比羅里尼（Claudio Birolini）指出，目前病況穩定，預期不會長時間住院，若恢復順利，最快可於元旦出院。

    波索納洛現年70歲，近期健康狀況不佳引發關注。波索納洛在今年4月接受過腸道手術，又在耶誕節當天完成雙側疝氣手術。由於健康狀況惡化，巴西最高法院同意他從聯邦警察拘留設施轉往巴西利亞醫院接受治療。

    儘管健康亮紅燈且深陷囹圄，波索納洛在巴西政壇的影響力依然不容小覷。這位極右翼領袖因在2022年大選失利後，涉嫌策劃政變以推翻現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的勝選結果，被判處27年有期徒刑。不過波索納洛仍對外展現其政治意圖。此前他已表態支持其子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）參與2026年的總統大選，屆時可能再次對決現任總統魯拉。

