    首頁 > 國際

    孟加拉首位女總理吉亞病逝 臨時政府宣布舉行3天國喪

    2025/12/30 15:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    孟加拉首位民選女總理吉亞今（30）日上午在醫院病逝，享壽80歲。（歐新社）

    孟加拉首位民選女總理吉亞今（30）日上午在醫院病逝，享壽80歲。（歐新社）

    孟加拉首位民選女總理吉亞（Khaleda Zia）今（30）日上午在醫院病逝，享壽80歲。孟加拉宣布為前總理吉亞（Khaleda Zia）舉行3天國喪，葬禮將於31日舉行。

    根據《法新社》報導，孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus），在向全國發表的電視演說中呼籲民眾保持冷靜。尤努斯表示，他知道大家非常悲痛，但懇請大家在進行包括葬禮祈禱在內的所有哀悼活動時保持自律。

    尤努斯說，「我希望在這段艱難時期，大家能夠展現出最大的耐心，互相支持，共同完成她（吉亞）的後事，包括葬禮。」

    孟加拉臨時政府法律部長納茲魯爾（Asif Nazrul）表示，葬禮祈禱將在31日中午禱告後於議會大廈前舉行，之後齊亞將與她已故的丈夫合葬。

    擁有1.7億人口、穆斯林佔多數的孟加拉，自2024年8月學生領導的起義推翻哈西娜（Sheikh Hasina）總理後，一直處於政治動盪之中。

    雖然吉亞多年來健康狀況不佳，她仍於11月誓言將代表其領導的孟加拉國民族主義黨（BNP），參加定於2026年2月舉行的大選。

    BNP被普遍視為奪冠熱門，而吉亞的兒子塔里克（Tarique Rahman）自2018年起代行BNP主席之職，並於25日結束近17年的流亡生涯返國。如果BNP贏得多數席位，他將被視為潛在總理人選。

