亞洲週刊微博遭禁言 曾積極報導南京博物院爭議

持續報導中國南京博物院爭議事件的香港亞洲週刊，其在社群平台微博的帳號今天被禁。在這起疑似文物被盜賣的事件中，努力維權的文物捐贈者後代龐淑令，一直透過亞洲週刊發聲。

亞洲週刊微博帳號有約20萬粉絲，所有微博內容被清空，帳號名稱也只能顯示一串數字。帳號頁面顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

事件起因為今年5月涉嫌被盜賣的明代仇英畫作「江南春」，在北京一場拍賣預展中赫然出現，估價人民幣8800萬元（約新台幣3億9600萬元）。該畫作原由中國近代收藏家龐萊臣所有，其後人捐給南京博物院。

龐萊臣的曾孫女龐叔令得知後，立即向中國國家文物部門檢舉，目前拍賣公司已撤拍。龐叔令早在2024年10月就致函南京博物院，詢問龐家損贈的137件（套）藏品是否得到妥善保管以及流向等情況，但當時院方沒有答覆。

中國官媒新華社19日報導，援引南博提供的鑒定材料與流轉紀錄，試圖還原爭議畫作的處置過程。不過，龐淑令透過亞洲週刊發布聲明，指新華社沒有採訪她，對「南博名作追蹤」的報導部分內容失實，既不公正也不客觀。

外界認為，龐淑令因為多年來在中國大陸維權困難，才會找上港媒發聲。

與此同時，亞洲週刊密集報導南京博物院爭議。南博前院長徐湖平被檢舉盜竊藏品後，該刊報導，徐湖平夫婦23日中午從位於南京富貴山的獨棟別墅被帶走，當天，亞洲週刊微博上發布徐湖平別墅的照片，配上「劇終」2字。

25日，亞洲週刊微博又發了南京博物院建築物的照片，配上「南京撥物院」，似是諷刺徐湖平在文物流失上扮演的角色。

27日，亞洲週刊發文「徐湖平的父親究竟是誰」，指徐湖平的父親曾經官至副廳長，戰友遍布江蘇省，貼文在網上廣泛傳播。但文章很快被刪，並被標記為「不良信息」。

自稱是龐家後人的徐鶯，近日開始在網上怒罵亞洲週刊，反擊龐淑令，又稱亞洲週刊可信度不高，並質疑其在中國大陸沒有新聞監督權。而龐淑令則拿出族譜，說明徐鶯「龐家人」的說法是假的。

在亞洲週刊帳號被封鎖之前一天，該號已經刪除了與南京博物院相關的內容。

