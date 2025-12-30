為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    王滬寧見佛協代表：建設政治上靠得住佛教隊伍

    2025/12/30 15:47 中央社
    中國全國政協主席王滬寧（見圖）28至29日在與中國佛教協會領導班子成員會見時表示，要建設政治上靠得住的佛教人才隊伍。（路透檔案照）

    中國全國政協主席王滬寧（見圖）28至29日在與中國佛教協會領導班子成員會見時表示，要建設政治上靠得住的佛教人才隊伍。（路透檔案照）

    中國全國政協主席王滬寧28至29日在與中國佛教協會領導班子成員會見時表示，要建設政治上靠得住的佛教人才隊伍，要引導佛教界人士和信教群眾「聽黨話、跟黨走」。

    據中共黨媒人民日報報導，中國佛教協會第11次全國代表會議28日至29日在北京舉行。

    王滬寧會見中國佛教協會領導班子成員。他表示，中國佛教協會要加強思想政治引領，引導佛教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀，樹立正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

    王滬寧又說，要推進佛教中國化，促進教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面體現中國特色、適應時代要求。要落實全面從嚴治教，加強法治宣傳教育，引導教職人員遵紀守法、持規守戒、正信正行。

    王滬寧又說，要建設政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的佛教人才隊伍，培養精通經典教義、精通中華優秀傳統文化的雙通人才。

    據報導，中國佛教協會第11次全國代表會議審議通過了中國佛教協會第10屆理事會工作報告、新修訂的中國佛教協會章程和一系列教規制度，選舉產生了中國佛教協會新一屆領導班子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播