全球第一國！丹麥郵政今送完「最後一封信」 400年歷史畫句點

丹麥國營郵政（PostNord）於30日遞送最後一批信件後，將正式終止長達400年的信件遞送服務。圖為丹麥街頭的紅色郵筒，自6月起已陸續被拆除並拍賣。（歐新社資料照）

數位浪潮下，傳統書信終究敵不過時代的眼淚。丹麥國營郵政（PostNord）於30日遞送最後一批信件，正式結束長達400年的信件遞送服務。這使得丹麥成為全球第一個認定實體信件「不再必要」且「不具經濟效益」，進而終止國營信件業務的國家。

據《CNN》報導，隨著電子郵件、通訊軟體與社群媒體普及，丹麥2024年的信件遞送量相較於2000年已暴跌超過90%。相較之下，美國郵政署（USPS）同期的信件量跌幅約為50%。丹麥郵政發言人布雷特瓦德（Andreas Brethvad）直言：「幾乎每位丹麥人都已全面數位化，實體信件不再具有以往的功能。如今絕大多數溝通都透過電子信箱，電商與包裹市場的重要性已遠超傳統信件。」

自今年6月起，PostNord已開始拆除遍布丹麥各地的1500個郵筒。為了籌措慈善資金，這些退役郵筒於12月10日公開拍賣，引發數十萬丹麥民眾搶購熱潮。依據新舊程度，每個郵筒售價介於1500至2000丹麥克朗（約新台幣6900元至9200元）之間，顯見民眾對這個「消失的時代象徵」充滿懷舊情懷。

未來丹麥民眾若要寄送實體信件，必須自行前往商店內的櫃檯投遞，並改由私人快遞公司「DAO」負責運送至國內外地址。至於PostNord則將轉型，繼續維持獲利穩定的包裹遞送業務。

老人恐成數位難民 專家示警

儘管丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，連公部門通訊都高度依賴線上門戶，但這項變革仍引發對「數位落差」的擔憂。倡議團體「丹麥長者協會」（DaneAge Association）發言人科德斯（Marlene Rishoej Cordes）指出，這對不熟悉數位操作的長者將造成衝擊。雖然新的快遞公司提供到府收件服務，但付費方式「僅限數位支付」，這對沒有智慧型手機或不擅網銀的族群而言，無疑是築起另一道高牆。

荷蘭惠更斯研究所（Huygens Institute）教授凡米爾特（Dirk van Miert）分析，信件的消失象徵著通訊模式的根本轉變。從莎草紙、蠟板到紙張，如今轉變為電子訊號，雖然效率大幅提升，但也失去了手寫信件所承載的親密感與情感厚度

