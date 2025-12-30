軍演之際釋善意！王毅提美中「互動新範式」 重申台灣問題寸土不讓

中國外長王毅30日發表演說，呼籲與美國建立「互動新範式」，但同時強硬表示在台灣問題上「寸土不讓」。（美聯社）

就在中國發動大規模環台軍演、台海局勢高度緊張之際，中國外交部長王毅30日卻向美國釋出善意，呼籲建立美中交往的「新模式」。然而，他隨即重申台灣是中國的「核心利益」，北京在此問題上將「寸土不讓」。這番軟硬兼施的言論，被解讀為在預計於2026年4月舉行的美中領導人互訪前，試圖穩定雙邊關係，同時劃清台海紅線。

據《彭博》報導，王毅在一場外交關係研討會上發表演說，呼籲推動「健康、穩定、可持續發展的中美關係」。他特別提出，希望與華府建立一種「積極互動的新範式」。

儘管語氣和緩，王毅仍明確反對美國對台軍售，並重申中共數十年來的立場，即「統一台灣」是必須完成的任務。這番言論與解放軍正在台灣周邊進行的大規模實彈演習，形成強烈對比。

川普淡化軍演 稱與習近平關係良好

值得注意的是，當美國總統川普在與以色列總理納坦雅胡的記者會上被問及中國軍演時，他選擇淡化處理。川普表示：「我與習主席關係很好，他沒有告訴我任何相關的事。」他接著說：「我當然看到了（新聞），但他沒告訴我。而且我不相信他會這麼做。」川普並未進一步解釋其意涵，這番回應顯示川普政府似乎有意將美中關係維持在軌道上。

美中關係回溫？外媒：僅為戰術性休兵

報導分析，北京的善意表態，是建立在雙方於2025年10月達成的一年期貿易休戰基礎上。該協議雖暫時穩定了全球兩大經濟體的關係，但外界普遍認為，這只是雙方為了降低在戰略領域相互依賴而爭取時間的「戰術性舉動」，並未解決根本分歧。在協議下，川普確保了黃豆等農產品恢復對中銷售，中國則似乎在科技領域獲得讓步，美方允許輝達（Nvidia）等企業恢復向中國客戶銷售晶片。

相較於對華府的接觸，北京對日本的態度則日益冰冷，形成強烈對比。自日本首相高市早苗11月暗示若中國攻台、日本可能出兵協防後，中日關係急轉直下。北京不僅要求日方收回言論，更祭出限制日本海鮮進口、勸退中國遊客赴日等懲罰性措施。王毅在演說中也暗示，中國將在2026年扮演更積極的全球角色，成為動盪世界中的「穩定之錨」。

