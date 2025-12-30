BL漫畫家被台日讀者炎上 日本出版社回應「簽名會活動中止」

BL作家失言風波持續在台日社群平台被「炎上」。（圖擷取自社群平台「X」）

日本BL漫畫作者ニクヤ乾，原訂明年2月訪台舉辦簽名會，因發書訊時使用五星旗介紹繁體中文版，在音訊空間稱台灣為「哪個國家」，激怒讀者，青文出版社已在昨（29日）宣布取消簽名會，然而事件沒有因為作者道歉而停止，今（天30日）日本一訊社也在官方「X」發文宣布活動中止。正值日本新年9連休，有些日本作家開始幫ニクヤ乾道歉、有翻譯台灣書籍的日本人說明事件來龍去脈，相關輿論持續在台日發酵。

ニクヤ乾因電子與紙本書合約更新發文，用象徵中國國旗的五星紅旗符號，配以在台銷售的「中文版」，經台灣人提醒後，卻以「我不知道具體在哪些國家銷售，只聽說是『中文版』」，並以「法文版是不是在法國賣我也不知道啊」閃躲問題。

稍晚X平台的空間音訊又以譏諷、嘲笑的語氣說道「中文版沒辦法在中國發售，很不可思議吧」、「在哪個國家（どっかの国）可以買得到哦」、「雖然中國粉絲很多，但他們應該沒辦法帶入境吧，怎麼辦到的？」，更發出像是喝醉般的笑聲，被台灣網友形容是「網路酒駕撞到油罐車」，日本網友則說是「當下聽到反派般的笑聲就覺得不妙」。

日本網友轉發一迅社公告提到「希望作者在中國共產黨一切順利」、「感覺這是日本現代史教育的失敗」、「出版社沒有向台灣人道歉」、「那厚顏無恥、粗魯無禮的說話方式更是讓我震驚。向台灣人民致以最深切的歉意」。

用關鍵字「BL 炎上」在「X」上搜尋也可以看到許多討論，「一個靠耽美維生的人，竟然嘲笑中國政府歧視同性戀、監管虛構作品中同性戀描寫的情況，是什麼概念？」、「即使我不是台灣人，那個人說話的方式也實在太荒謬」、「這種錯誤跟在日本人面前穿原爆T恤沒兩樣」。

將台灣作品翻譯成日文的譯者黑木夏兒在「X」發文，認為青文出版社這次處理迅速，不過也提到，從ニクヤ乾過去的發文看來，她有可能誤會台灣簽名會來的會是簡體字使用者，因為過往的發文台灣版都是使用簡體字，即使有書迷跟她分享抽中簽名資格，她也是用簡體字回應，這好比日本書店邀請美國作家來簽名會，讀者對他說日文，作家回中文或印尼文，太草率了。

同為BL作家的望月たすく在其「X」則以「日本人+腐女」來看這次事端，並提到台灣在東日本大地震期間幫助日本，日本BL也在台灣大受歡迎，混用就像是把烏克蘭語跟俄語混為一談，ニクヤ乾是不是不知道問題的嚴重性。

