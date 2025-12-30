為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    共軍圍台軍演川普回應傳至中國 中網嘆：被看穿只是做做樣子

    2025/12/30 14:43 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普對中共圍台軍演的回應傳回中國，讓網友感嘆自家政府果然被看穿了。圖為川習10月30日在南韓會晤。（路透）

    美國總統川普對中共圍台軍演的回應傳回中國，讓網友感嘆自家政府果然被看穿了。圖為川習10月30日在南韓會晤。（路透）

    中國解放軍東部戰區展開代號「正義使命-2025」環台軍演，美國總統川普對此指稱「沒有任何事能讓我擔憂，他們（共軍）已經在那個地區實施海軍演習長達20年」，這段回應傳回中國後引發熱議，不少網友感嘆自家政府果然被看穿了只是「做做樣子」。

    川普對共軍演習一事表示，自己和習近平關係非常好，「他沒有跟我提過這件事。我當然看到了（軍演），但我不相信他會這麼做（侵台）」；此外，川普還透露共軍已在同地區演習20年，以前還有規模更大的軍演。

    川普的說法在中國微博上引發熱烈討論，網友直呼川普「說了大實話」、「他知道我們只是做個樣子，找點面子」、「情何以堪，20年了」，並分析川普之所以不擔憂的原因，是因為「知道你（中共）不敢」。

    有中國小粉紅看到在自家平台（微博）評論如此逆風，跳腳謾罵這些留言的都是1450（台灣網軍），但並未得到其他人附和，還有網友進一步狠嗆這次軍演就是浪費錢。

