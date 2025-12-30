為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「願共產黨保佑你」取代真主？美聯社獨家：新疆聽民謠恐面臨拘留

    2025/12/30 14:30 編譯陳成良／綜合報導
    流亡英國的維吾爾歌手兼人權活動家馬赫穆特（Rahima Mahmut）在倫敦演唱傳統民謠。針對中共當局將多首維吾爾歌曲列為禁歌甚至逮人，她痛批此舉如同「抽走維吾爾人的靈魂」。圖為馬赫穆特接受美聯社專訪時深情獻唱。（美聯社）

    流亡英國的維吾爾歌手兼人權活動家馬赫穆特（Rahima Mahmut）在倫敦演唱傳統民謠。針對中共當局將多首維吾爾歌曲列為禁歌甚至逮人，她痛批此舉如同「抽走維吾爾人的靈魂」。圖為馬赫穆特接受美聯社專訪時深情獻唱。（美聯社）

    在中國新疆，連聽一首描寫愛情的民謠都可能讓你淪為階下囚。《美聯社》30日發布獨家調查報導，取得新疆喀什警方與官員的內部會議錄音，揭露中共當局正對維吾爾文化進行新一波整肅。當局列出了7類「問題歌曲」，警告民眾若下載、播放或在網路上分享，將面臨拘留甚至判刑。更荒謬的是，穆斯林常用的問候語「色蘭」（As-salamu alaykum）也被禁止，官方要求民眾改口說「願共產黨保佑你」。

    據報導，被列為禁歌的包括廣受歡迎的維吾爾民謠《五拍子》（Besh pede）。這首傳統歌曲描述年輕男子的愛情與夢想，過去在婚禮與聚會中隨處可見。然而，在去年10月喀什的一場會議中，警方明確警告，這類歌曲因涉及「宗教內容」而被視為有問題。倫敦大學亞非學院（SOAS）民族音樂學教授哈里斯（Rachel Harris）指出，該曲僅是提到「神啊，我愛你」這類浪漫修辭，卻被當局擴大解釋為宗教極端主義。

    對於這種文化清洗，流亡英國的維吾爾人權活動家兼歌手馬赫穆特（Rahima Mahmut）感到痛心疾首。她在倫敦接受《美聯社》訪問時表示，這些帶有宗教或文化意涵的歌曲是維吾爾人成長記憶的一部分，「音樂是我們教養的一環，拿走音樂就像是抽走了我們的靈魂。」她強調，中共不僅是禁止歌曲，更是在抹殺維吾爾民族的精神根基。

    問候語遭「黨化」 逼改口頌讚中共

    錄音檔顯示，當局不僅禁歌，連日常用語也要管。官員要求民眾不得使用「色蘭」打招呼，甚至要將傳統告別語「願真主保佑你」（Allahqa amanet），強行改為「願共產黨保佑你」。這顯示中共試圖從語言與文化根源上，徹底抹除維吾爾人的宗教認同。

    上傳歌曲判3年 恐怖統治常態化

    這並非空口威脅。《美聯社》取得一份罕見的法院判決書，顯示一名27歲的維吾爾音樂製作人肖開提（Yashar Xiaohelaiti），僅因在雲端帳號上傳了42首被認定為「宣揚極端主義」的歌曲及電子書，便於2023年遭判刑3年並罰款3000人民幣（約新台幣1萬3500元）。

    更有前新疆官員透露，有青少年僅因在微信（WeChat）上互傳維吾爾歌曲就遭到逮捕。曼徹斯特大學東亞歷史高級講師圖姆（Rian Thum）分析，儘管大規模集中營看似已關閉，但這種針對文化細節的微觀控制，顯示中共在新疆的鎮壓手段已轉向更隱蔽、更長期的「常態化控制」。

