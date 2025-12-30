為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國男「伸鹹豬手」遭制止惱羞 烙人持刀捅酒吧保全釀3傷

    2025/12/30 15:33 即時新聞／綜合報導
    芭達雅警方逮捕持刀傷害酒吧保全的中國籍男子。（擷取自芭達雅觀光警察臉書粉專）

    芭達雅警方逮捕持刀傷害酒吧保全的中國籍男子。（擷取自芭達雅觀光警察臉書粉專）

    泰國芭達雅一家知名酒吧近日發生暴力事件，一名中國籍男子涉嫌在店內性騷擾並掌摑泰國女子，遭保全制止並驅離後惱羞成怒，隨即找來同夥返場持刀攻擊保全人員，造成至少3人受傷，甚至以翻譯軟體嗆聲自稱是詐騙集團成員，揚言將再度行兇，事件引發當地高度關注。

    綜合泰媒報導，事發於28日晚間11時36分，地點位於芭達雅南芭達雅路的168花園酒吧。當時3至4名中國籍男子在店內飲酒，其中一人被同夥稱為「老闆」。該男子疑似對一名泰國女子伸出鹹豬手，觸摸其臀部，引發雙方激烈口角，過程中男子更突然出手掌摑女子。

    酒吧保全為避免衝突擴大、影響其他顧客，隨即將該名中國籍男子請出店外。不料不久後，該男子帶著同夥返回，並持刀朝保全人員發動攻擊，造成現場一片混亂。犯案後，一行人迅速逃離現場，離去前還透過翻譯軟體威脅保全稱「我們是詐騙集團，會有更多人帶著刀槍再來」。

    監視器畫面顯示，嫌犯返店後接近22歲保全提提薩克，短暫交談後突然持刀刺擊。其他保全人員立刻上前制止，但提提薩克胸部與腹部多處中刀，傷勢嚴重，緊急送醫搶救；另有兩名保全分別手臂與腿部受傷，經急救後送醫治療。

    警方指出，涉案者為中國籍男子，疑似與當地活動的電信詐騙集團有關。雖然主要持刀嫌犯一度逃逸，但警方隨後逮捕另一名涉嫌同屬該集團的中國籍男子。該名嫌犯疑似在酒吧後方攻擊保全，當場遭其他保全與目擊者制伏，並因受傷無法逃離。

    警方進一步追查後，在當地一處巷弄內逮捕36歲中國籍男子趙晨（音譯），確認其為持刀行兇主嫌。趙晨在訊問中否認涉及先前所稱的電信詐騙集團，但坦承持刀攻擊保全。目前全案仍在偵辦中，相關法律責任與指控細節尚待警方進一步說明。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播