中國男「伸鹹豬手」遭制止惱羞 烙人持刀捅酒吧保全釀3傷

芭達雅警方逮捕持刀傷害酒吧保全的中國籍男子。（擷取自芭達雅觀光警察臉書粉專）

泰國芭達雅一家知名酒吧近日發生暴力事件，一名中國籍男子涉嫌在店內性騷擾並掌摑泰國女子，遭保全制止並驅離後惱羞成怒，隨即找來同夥返場持刀攻擊保全人員，造成至少3人受傷，甚至以翻譯軟體嗆聲自稱是詐騙集團成員，揚言將再度行兇，事件引發當地高度關注。

綜合泰媒報導，事發於28日晚間11時36分，地點位於芭達雅南芭達雅路的168花園酒吧。當時3至4名中國籍男子在店內飲酒，其中一人被同夥稱為「老闆」。該男子疑似對一名泰國女子伸出鹹豬手，觸摸其臀部，引發雙方激烈口角，過程中男子更突然出手掌摑女子。

酒吧保全為避免衝突擴大、影響其他顧客，隨即將該名中國籍男子請出店外。不料不久後，該男子帶著同夥返回，並持刀朝保全人員發動攻擊，造成現場一片混亂。犯案後，一行人迅速逃離現場，離去前還透過翻譯軟體威脅保全稱「我們是詐騙集團，會有更多人帶著刀槍再來」。

監視器畫面顯示，嫌犯返店後接近22歲保全提提薩克，短暫交談後突然持刀刺擊。其他保全人員立刻上前制止，但提提薩克胸部與腹部多處中刀，傷勢嚴重，緊急送醫搶救；另有兩名保全分別手臂與腿部受傷，經急救後送醫治療。

警方指出，涉案者為中國籍男子，疑似與當地活動的電信詐騙集團有關。雖然主要持刀嫌犯一度逃逸，但警方隨後逮捕另一名涉嫌同屬該集團的中國籍男子。該名嫌犯疑似在酒吧後方攻擊保全，當場遭其他保全與目擊者制伏，並因受傷無法逃離。

警方進一步追查後，在當地一處巷弄內逮捕36歲中國籍男子趙晨（音譯），確認其為持刀行兇主嫌。趙晨在訊問中否認涉及先前所稱的電信詐騙集團，但坦承持刀攻擊保全。目前全案仍在偵辦中，相關法律責任與指控細節尚待警方進一步說明。

