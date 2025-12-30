川普誇口和平近了？龐皮歐潑冷水：普廷沒痛過絕不退讓

美國前國務卿龐皮歐警告，除非俄羅斯總統普廷面臨更強大的武力威脅，否則不可能簽署真正的和平協議。（美聯社檔案照）

就在美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基樂觀宣稱和平協議已完成90%之際，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）30日大潑冷水。他警告，俄羅斯總統普廷至今「完全沒有任何讓步」，除非西方國家祭出「更大的棍棒」（bigger stick）痛擊俄國，否則普廷根本不會認真坐上談判桌。

據《福斯新聞》報導，龐皮歐在電視節目「Fox & Friends」中，對川普宣稱「和平將近」的說法表示高度懷疑。針對各界關注的最後10%關鍵條款（如領土與安全保障），龐皮歐直言，普廷在這些核心議題上展現出的態度，完全看不出有妥協的空間。

對於澤倫斯基提出由歐洲軍隊駐紮邊境以提供安全保障的構想，龐皮歐也提出警告，認為這種將北約或歐洲軍力直接部署在俄羅斯邊境的方案，對克里姆林宮而言絕對是「不可接受的」。

主張「深入打擊」 摧毀俄國戰爭機器

不同於川普傾向透過談判解決，屬鷹派的龐皮歐主張應賦予烏克蘭更強的攻擊權限。他強調：「這場戰爭結束的方式，必須是烏克蘭持續做必要的事：自我防衛，並對俄羅斯軍事資產進行『深入打擊』（deep strikes）。」

龐皮歐特別點名俄羅斯的煉油廠與軍火工廠，認為這些是支撐俄國擴張戰爭機器的關鍵基礎設施。他引述報告指出，目前已有15%至20%的俄羅斯能源基礎設施因攻擊而停擺，且俄軍已承受近100萬人的傷亡。

龐皮歐總結道，唯有持續這種高強度的打擊，直到普廷確信「和平的利益大於繼續戰爭的代價」時，真正的和平才有可能降臨

