    首頁 > 國際

    美國為以色列承認索馬利蘭辯護 指責安理會成員雙標

    2025/12/30 13:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國29日在聯合國為以色列承認索馬利蘭為主權國家進行辯護。圖為以色列總理納坦雅胡。（路透）

    美國29日在聯合國為以色列承認索馬利蘭為主權國家進行辯護。圖為以色列總理納坦雅胡。（路透）

    美國29日在聯合國為以色列承認索馬利蘭為主權國家進行辯護，並將其與許多國家承認巴勒斯坦國相提並論。

    根據《法新社》報導，美國常駐聯合國副代表布魯斯（Tammy Bruce）29日在聯合國安理會緊急會議上表示，以色列與其他任何主權國家一樣，擁有開展外交關係的權利。

    布魯斯強調，包括安理會成員在內的幾個國家於今年早些時候單方面決定承認並不存在的巴勒斯坦國，但安理會沒有為此召開緊急會議。她指責其他安理會成員奉行「雙重標準」，對於美國總統川普曾說反對承認索馬利蘭，布魯斯強調「美國的政策沒有改變」。

    以色列之前承認索馬利蘭為國家的舉動，引發了非洲聯盟、埃及和歐盟的批評。許多國家堅持認為，索馬利亞的主權應受到尊重。索馬利蘭於1991年宣布脫離索馬利亞獨立。

    斯洛維尼亞大使茲博加爾（Samuel Zbogar）駁斥布魯斯說法。他指出巴勒斯坦不屬於任何國家，是被非法佔領的領土，這一點已由國際法院等機構宣布；而索馬利蘭是聯合國成員國索馬利亞的一部分，承認索馬利蘭等於違反了聯合國憲章。

    索馬利亞大使奧斯曼（Abukar Osman）譴責以色列承認索馬利蘭，他稱這種「侵略​​行為」旨在分裂索馬利亞領土。

    英國駐索馬利亞大使卡里烏基（James Kariuki）則重申英國支持索馬利亞的主權、領土完整和政治獨立。

