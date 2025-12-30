為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本神社搶攻推活商機！ 螢光棒+應援色御守吸引粉絲想收藏

    2025/12/30 15:29 即時新聞／綜合報導
    日本一間神社推出帶有應援色、螢光棒造型的推活御守。（圖擷取自@kawazukinomiya社群平台「X」）

    日本一間神社推出帶有應援色、螢光棒造型的推活御守。（圖擷取自@kawazukinomiya社群平台「X」）

    在台灣追星人為了想要買到演唱會門票、見面會資格，會帶著座位表去拜月老，在日本也有些追星人會去東京的皆中神社、福德神社等神社佛閣祈求中選，現在又有一間神社看見了推活的潛力！位於靜岡縣伊豆市的川津來宮神社推出9種應援色螢光棒的「推活御守」，立刻吸引了追星人的目光，直喊想收藏。

    川津來宮神社在社群平台「X」（前Twitter）「川津来宮神社」發文表示，從1月開始，會開始頒布螢光棒造型的推活御守，可以祈求活動中選、抽到好位子、得到飯撒、追星應援活動一切圓滿，都歡迎來神社祈求，官網則預計在新年後開始頒布。

    消息一出，追星人們紛紛轉發推文，「非常需要推活御守」、「好想要啊」、「非常需要祈願中選好位子」、「就決定去靜岡初詣了」，但也有人擔心神社開放通販後會被黃牛高價轉售。這間神社不是第一次出特別造型的御守，先前出過酒瓶造型的「喝酒安全到家」御守，也掀起過熱潮，

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播