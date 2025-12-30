日本神社搶攻推活商機！ 螢光棒+應援色御守吸引粉絲想收藏

日本神社搶攻推活商機！ 螢光棒+應援色御守吸引粉絲想收藏2025/12/30 15:29 即時新聞／綜合報導
日本一間神社推出帶有應援色、螢光棒造型的推活御守。（圖擷取自@kawazukinomiya社群平台「X」）
在台灣追星人為了想要買到演唱會門票、見面會資格，會帶著座位表去拜月老，在日本也有些追星人會去東京的皆中神社、福德神社等神社佛閣祈求中選，現在又有一間神社看見了推活的潛力！位於靜岡縣伊豆市的川津來宮神社推出9種應援色螢光棒的「推活御守」，立刻吸引了追星人的目光，直喊想收藏。
川津來宮神社在社群平台「X」（前Twitter）「川津来宮神社」發文表示，從1月開始，會開始頒布螢光棒造型的推活御守，可以祈求活動中選、抽到好位子、得到飯撒、追星應援活動一切圓滿，都歡迎來神社祈求，官網則預計在新年後開始頒布。
消息一出，追星人們紛紛轉發推文，「非常需要推活御守」、「好想要啊」、「非常需要祈願中選好位子」、「就決定去靜岡初詣了」，但也有人擔心神社開放通販後會被黃牛高價轉售。這間神社不是第一次出特別造型的御守，先前出過酒瓶造型的「喝酒安全到家」御守，也掀起過熱潮，
2026年1月より、憧れの方とのご縁をつなぐ、ペンライト型「推し活御守」を頒布いたします。コンサート当選祈願・良席祈願・ファンサ成就・推し活円満を祈念しております。川津来宮神社にてぜひお求めください（ホームページからの頒布は正月明けを予定しております）。— 川津来宮神社 （@kawazukinomiya） December 29, 2025
