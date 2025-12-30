又有AI圖奪攝影獎？！福建攝影大賽一等獎 窗戶歪斜、字模糊遭質疑

福建省旅遊發展集團近日公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，一等獎作品《湖秋霧影》，遭質疑極似AI生成。（圖擷自微博）

中國福建省攝影大賽的一等獎作品，被專家認為疑似由人工智慧（AI）生成，由於比賽明令禁止AI，再度引發網友對於評審的專業及公正質疑。

綜合外媒報導，福建省旅遊發展集團近日公布「清新福建．遇見旅發」攝影大賽評選結果，其中，一等獎作品為《湖秋霧影》，不過照片一出立刻引發討論，許多人紛紛質疑該照片極似AI生成。

專家放大細節後發現，樹葉紋理、顏色過度平滑，缺乏真實光影下的細微差異，同時建築邊緣扭曲變形，多扇窗戶輪廓歪斜，牆面文字清晰但無法辨識，這些都符合AI生成的典型漏洞。

有專業人士用AI檢測工具對此圖片檢測發現，系統判定AI產生的可能性達43.95%，AI檢測工具雖只能提供一個參考數據，不能確定是否由AI生成，但對於攝影作品而言，如果沒有AI加工的話，系統往往會顯示無AI生成可能。

對此，主辦方僅稱收到各界反映，正在審查中，由於不公布評委名單，也不透露評審流程，遭網友質疑，這麼明顯的AI痕跡都沒看出來，要嘛是評審太敷衍，要嘛是背後有後台，公信力破產。

放大後發現建築多扇窗戶輪廓歪斜，牆面文字清晰但無法辨識。

