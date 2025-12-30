為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕大禮！泰勒絲豪氣送現金 NFL球場員工感動到鈔票裱框

    2025/12/30 12:41 即時新聞／綜合報導
    美國NFL球場員工耶誕節上班時遇到天后泰勒絲贈送600美元，開心得將鈔票裱起來。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

    美國NFL球場員工耶誕節上班時遇到天后泰勒絲贈送600美元，開心得將鈔票裱起來。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

    人美心善！美國NFL堪薩斯城酋長隊主場、箭頭體育場（Arrowhead Stadium）的1名女員工，於耶誕節上班時遇到天后泰勒絲（Taylor Swift）和其未婚夫、酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce），驚喜獲贈600美元（約新台幣1.88萬元）大禮，讓她感動到決定將鈔票裱裝起來。

    《ABC》報導，女員工根特里（Robyn Gentry）28日透露，她在酋長隊耶誕賽事當天值班，看到泰勒絲到處跑來跑去跟每個人說耶誕快樂，然後就走過來感謝她耶誕節還來工作，並把6張100美元鈔票塞到她手裡。

    根特里回憶，當時自己的腦袋真的是一片空白，等到泰勒絲離開後看著手裡的600美元差點哭出來，因為這將近是自己2週的工資，她為8個小孩買耶誕禮物也差不多花了這些錢，沒想到錢又回來了。

    根特里說，她實在捨不得花掉泰勒絲給她的鈔票，並上傳將1張100美元裱起來的照片，盛讚泰勒絲與凱爾西真的非常善良。其他美國網友見狀紛紛留言，建議根特里不用感到捨不得，因為泰勒絲送這筆錢就是希望她生活過得更好，而不是留做紀念。

    泰勒絲送的600美元。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

    泰勒絲送的600美元。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播