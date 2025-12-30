耶誕大禮！泰勒絲豪氣送現金 NFL球場員工感動到鈔票裱框

美國NFL球場員工耶誕節上班時遇到天后泰勒絲贈送600美元，開心得將鈔票裱起來。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

人美心善！美國NFL堪薩斯城酋長隊主場、箭頭體育場（Arrowhead Stadium）的1名女員工，於耶誕節上班時遇到天后泰勒絲（Taylor Swift）和其未婚夫、酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce），驚喜獲贈600美元（約新台幣1.88萬元）大禮，讓她感動到決定將鈔票裱裝起來。

據《ABC》報導，女員工根特里（Robyn Gentry）28日透露，她在酋長隊耶誕賽事當天值班，看到泰勒絲到處跑來跑去跟每個人說耶誕快樂，然後就走過來感謝她耶誕節還來工作，並把6張100美元鈔票塞到她手裡。

請繼續往下閱讀...

根特里回憶，當時自己的腦袋真的是一片空白，等到泰勒絲離開後看著手裡的600美元差點哭出來，因為這將近是自己2週的工資，她為8個小孩買耶誕禮物也差不多花了這些錢，沒想到錢又回來了。

根特里說，她實在捨不得花掉泰勒絲給她的鈔票，並上傳將1張100美元裱起來的照片，盛讚泰勒絲與凱爾西真的非常善良。其他美國網友見狀紛紛留言，建議根特里不用感到捨不得，因為泰勒絲送這筆錢就是希望她生活過得更好，而不是留做紀念。

泰勒絲送的600美元。（圖擷自Robyn Gentry臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法