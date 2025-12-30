沙烏地阿拉伯空襲葉門 阻武器流入分離主義武裝

沙烏地阿拉伯今（30）日轟炸了葉門港口城市穆卡拉。（擷自X@summerahmeda）

沙烏地阿拉伯今（30）日轟炸葉門港口城市穆卡拉（Mukalla），聲稱一批來自阿拉伯聯合大公國的武器運抵該市，這些武器將用於支持葉門分離主義武裝。

根據《美聯社》報導，《沙烏地阿拉伯官方通訊社》發布的軍方聲明宣布此次空襲行動。該聲明稱，空襲發生在2艘來自阿拉伯聯合大公國富查伊拉（Fujairah）的船隻抵達穆卡拉後。

請繼續往下閱讀...

該聲明表示，鑑於武器構成的危險和局勢升級，威脅著葉門的安全與穩定，空軍對從2艘船上卸下的武器和作戰車輛進行有限的軍事行動。

目前尚不清楚此次攻擊是否造成人員傷亡。沙烏地阿拉伯軍方表示，攻擊是在夜間進行，目的是確保「不造成附帶損害」。

阿拉伯聯合大公國尚未回覆《美聯社》。

在這起攻擊事件發生前，沙烏地阿拉伯26日對「南方過渡委員會」（STC）發動空襲。專家認為，沙烏地阿拉伯的空襲行動意在警告分離主義者停止推進並撤出哈德拉毛省（Hadramout）和馬哈拉省（Mahra）。

此前「南方過渡委員會」進攻哈德拉毛省和馬哈拉省，並將沙烏地阿拉伯支持的「國民盾牌部隊」（National Shield Forces）驅逐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法