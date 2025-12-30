羅生門！俄稱普廷住處遇襲 澤倫斯基：這是俄國為炸基輔找藉口

俄羅斯總統普廷（左）29日在莫斯科克里姆林宮聽取參謀總長格拉西莫夫（右）簡報。普廷當天指控官邸遭烏軍無人機襲擊，隨後下令俄軍繼續在烏克蘭東南部推進，目標是完全掌控札波羅熱全境。（美聯社）

就在美國總統川普宣稱烏俄和平協議「非常接近」之際，戰局卻出現戲劇性轉折。俄羅斯29日指控烏克蘭派遣91架無人機攻擊總統普廷位於諾夫哥羅德州（Novgorod）的官邸，並揚言將對此「國家恐怖主義」行為展開報復。烏克蘭總統澤倫斯基隨即駁斥相關指控是「徹頭徹尾的捏造」，旨在破壞談判並為俄軍新一波攻擊製造藉口。

據《路透》報導，川普29日與普廷通話後透露，普廷在電話中描述官邸遭襲一事。川普表示：「發動攻勢是一回事，攻擊他的房子是另一回事。現在不是做這種事的時候。我今天從普廷那裡得知此事，我感到非常憤怒。」

當被問及美方情報是否證實襲擊時，川普語帶保留地說：「我們將會查明。」此事發生在川普剛與澤倫斯基於佛州會面之後，當時川普樂觀表示終戰協議進度已達95%，僅剩領土等棘手問題。

俄外長控91架無人機攻擊 澤倫斯基斥假旗行動

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱，烏克蘭於12月28日至29日間，試圖用91架長程無人機攻擊普廷位於莫斯科西方的官邸，但全數遭攔截。拉夫羅夫強調：「這種魯莽行為不會沒有回應。」並透露俄方已選定報復目標。路透則註記，目前無法獨立證實俄方說法，亦不清楚普廷當時是否在場。

澤倫斯基隨即反擊，指控這是俄方慣用的假旗（False flag）行動。他強調，俄方若無法在烏美關係間製造醜聞，就會感到失敗，「他們只是在為打擊基輔、甚至是政府大樓製造藉口。」

儘管事件真偽成謎，普廷已藉此展現強硬姿態，命令俄軍繼續推進，目標是「完全解放」札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。目前俄軍距離該州首府僅15公里。

拉夫羅夫表示，俄羅斯將因應此次攻擊重新審視談判立場。澤倫斯基接受訪問時則重申，他完全不信任普廷，若無美國支持，烏克蘭將無法贏得戰爭。目前雙方在札波羅熱核電廠與頓巴斯領土歸屬上仍各持己見。

