    笑翻！中國人貪小便宜 力壓軍演登上微博熱搜第一

    2025/12/30 11:41 即時新聞／綜合報導
    中國女子網購羽絨外套後退貨，口袋裡還有登機證忘了取出。（圖擷自微博）

    中國女子網購羽絨外套後退貨，口袋裡還有登機證忘了取出。（圖擷自微博）

    笑破眾人肚皮！中國1名蘇姓女子，網購羽絨外套後從海南省三亞市前往冰天雪地的黑龍江省哈爾濱，孰料後續卻將穿過的外套退貨，口袋裡還有登機證忘了取出，此事曝光後目前佔據微博熱搜第1，力壓對台軍演的各種消息。

    從微博熱搜可以看到，掛在第1名的是「退貨羽絨外套兜裡（口袋）有機票 買家否認白嫖」，原來是廠商不滿蘇姓女子收貨後穿去旅遊、將外套沾上油漬過了半個月才退貨，因此發布影片公開口袋裡的登機證，怒斥對方「是活不起了嗎」。

    蘇女見狀連忙在29日上傳對話擷圖，澄清自己絕非網傳的半個月退貨，而是帶著羽絨外套從三亞搭機飛往哈爾濱，落地後取出穿上，順手把登機證塞入口袋，到飯店時隨即脫下，全程就僅穿過這1次而已，並且是在「第7天」退貨。

    蘇女同時還反咬商家，直指她收到商品後發現吊牌有額外打結的情況，懷疑是被他人退貨後再度銷售，業者解釋這是因為裝袋時不慎弄斷，衣服是全新無誤。

    在蘇女和業者之間，中國網友選擇相信了後者，狠批蘇女怎麼可能在哈爾濱只穿1次羽絨外套，還有人砲轟她還好意思說自己是「第7天」才退貨，目前蘇女的網路平台帳號已全數清空。

    中國女子貪小便宜的消息登上微博熱搜第1，力壓對台軍演的各種消息。（圖擷自微博）

    中國女子貪小便宜的消息登上微博熱搜第1，力壓對台軍演的各種消息。（圖擷自微博）

