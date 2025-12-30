詐騙集團瑟瑟發抖！新加坡祭出鐵腕 今起強制鞭刑最高24下

新加坡鞭刑示意圖。（維基百科公有領域）

詐騙猖獗成為全球公害，以嚴刑峻法聞名的新加坡決定祭出重典。據《法新社》報導，新加坡內政部證實，相關法律修訂於30日正式生效，即日起針對嚴重詐騙案件的罪犯實施「強制鞭刑」（Mandatory caning）。詐騙集團核心成員或招募者將面臨至少6下、最高24下的鞭刑，藉此遏止日益失控的詐欺犯罪。

核心成員至少6鞭 車手也難逃

新加坡內政部發布聲明指出，詐騙集團成員或負責招募新血者，除監禁與罰款外，將面臨強制鞭刑，刑度介於6至24下。至於協助詐騙的「車手」或「人頭戶」（Money mules），例如提供銀行帳戶或SIM卡者，法官亦可依情節輕重，判處最高12下的鞭刑。這項修法於今年11月在國會通過，旨在強化對犯罪集團的嚇阻力，內政部強調「打擊詐騙是國家首要任務」。

新加坡內政部兼國家發展部高級政務部長沈穎上月在國會推動法案時透露，作為東南亞第二大經濟體，新加坡自2020年至2025年上半年，因詐騙損失的金額超過28億美元（約新台幣910億元），報案數高達19萬起。這場詐騙風暴甚至波及高層，前總理李顯龍去年曾向媒體透露，他網購物品卻從未收到貨，親身經歷了詐騙陷阱。

近年來，網路詐騙園區在東南亞各地氾濫，常以網戀或加密貨幣投資誘騙受害者。新加坡警方日前宣布，已扣押與英籍柬埔寨裔大亨陳志有關的資產，價值超過1.15億美元（約新台幣37.3億元）。陳志被指控在柬埔寨經營強迫勞動園區，並將其作為價值數十億美元的詐騙中心。

