中共軍演熱度推不上去 小粉紅改指名日本叫罵

此次軍演在中國網路上熱度不如預期，對此有中國網友改以「打日本」博取聲量。（圖擷取自百度貼吧）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布，對台展開代號「正義使命2025」環台軍演，並揚言今（30日）在台灣周邊進行「實彈射擊」。不過此次軍演在中國網路上熱度不如預期，甚至被其他話題壓過，對此有中國網友在網路改以「打日本」博取聲量，質疑日本：「不是台灣有事就是日本有事嗎？」

在中共宣布軍演後，日媒分析認為，中方可能也有針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論威嚇的意圖，試圖以軍演同時牽制台灣與日本，不過日本官方目前並未對中共軍演發表具體立場。

有中國網友在中國社群平台「百度貼吧」的「航空母艦吧」陸續發文引戰：「小日本，你快說話啊。你不說話我怎麼辦？」、「日本怎麼沒反應啊？不是說存亡危機嗎？」，試圖將熱度拉起，許多中國網友也留言：「小日本快點說話，台蛙現在是真的有事」、「台灣沒事，不代表日本沒事！」、「難道小日子就不能硬一把嗎？」、「聳了吧，別裝了小日本～」、「高市早苗，你人呢？你根本沒在台海！」、「賴桑壽司白吃了～」

