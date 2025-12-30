為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共軍演熱度推不上去 小粉紅改指名日本叫罵

    2025/12/30 11:34 即時新聞／綜合報導
    此次軍演在中國網路上熱度不如預期，對此有中國網友改以「打日本」博取聲量。（圖擷取自百度貼吧）

    此次軍演在中國網路上熱度不如預期，對此有中國網友改以「打日本」博取聲量。（圖擷取自百度貼吧）

    中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布，對台展開代號「正義使命2025」環台軍演，並揚言今（30日）在台灣周邊進行「實彈射擊」。不過此次軍演在中國網路上熱度不如預期，甚至被其他話題壓過，對此有中國網友在網路改以「打日本」博取聲量，質疑日本：「不是台灣有事就是日本有事嗎？」

    在中共宣布軍演後，日媒分析認為，中方可能也有針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論威嚇的意圖，試圖以軍演同時牽制台灣與日本，不過日本官方目前並未對中共軍演發表具體立場。

    有中國網友在中國社群平台「百度貼吧」的「航空母艦吧」陸續發文引戰：「小日本，你快說話啊。你不說話我怎麼辦？」、「日本怎麼沒反應啊？不是說存亡危機嗎？」，試圖將熱度拉起，許多中國網友也留言：「小日本快點說話，台蛙現在是真的有事」、「台灣沒事，不代表日本沒事！」、「難道小日子就不能硬一把嗎？」、「聳了吧，別裝了小日本～」、「高市早苗，你人呢？你根本沒在台海！」、「賴桑壽司白吃了～」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播