首空襲委內瑞拉！川普稱炸毀運毒碼頭 海上獵殺已奪107命

美軍南方司令部（SOUTHCOM）公布最新畫面，顯示美軍29日在東太平洋海域對一艘疑似運毒船發動「致命動能打擊」。上圖為鎖定目標，下圖為擊中瞬間爆炸起火。軍方證實船上2人身亡，使得自9月以來的海上掃毒行動累計死亡人數至少達107人。（法新社）

美國針對委內瑞拉的「反毒戰爭」出現重大升級。美國總統川普30日在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）受訪證實，美軍已炸毀委內瑞拉境內一座用於裝載毒品的碼頭，這是該軍事行動首度被證實將打擊範圍延伸至「陸地」。同日，美軍南方司令部也宣布在東太平洋擊毀一艘疑似運毒船，造成2人死亡，使得自9月以來這場海上獵殺行動的累計死亡人數至少達到107人。

首度承認攻擊陸地目標 川普：炸得很慘

據《法新社》報導，川普在接待以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時向記者透露：「在他們裝載毒品的碼頭區域發生了大爆炸。」他強調，美軍不僅打擊船隻，現在更直接摧毀了毒販的「執行區域」（Implementation area），並稱該設施「已經不存在了」。

川普在稍早的廣播採訪中也提到：「兩晚前我們把它（碼頭）敲掉了，我們狠狠地打擊了他們。」但他拒絕透露是由軍方還是中央情報局（CIA）執行，僅含糊表示地點位於「沿岸」。這標誌著美國對委內瑞拉左派總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的施壓行動，已從海上攔截升級為對其領土的直接攻擊。

在川普證實陸上攻擊後，美軍南方司令部（US Southern Command）隨即在社群平台X上發布一段黑白影片，顯示美軍對東太平洋一艘小艇發動「致命動能打擊」（Lethal kinetic strike），畫面中可見兩次爆炸閃光與燃燒的殘骸。

軍方聲明指出，情報證實該船隻行駛於已知的販毒航線並從事販毒活動，行動中造成2名男子死亡。這使得自今年9月美軍展開大規模海上掃毒行動以來，在東太平洋與加勒比海域遭美軍擊斃的疑似毒販人數，已攀升至至少107人。

儘管川普政府指控馬杜羅親自經營販毒集團，並以此為由發動軍事打擊與海上封鎖，但美方至今未對遭攻擊船隻提供具體的販毒證據。國際法專家與人權團體警告，美軍在非戰爭狀態下對疑似犯罪者直接發動致命攻擊，可能構成「法外處決」（Extrajudicial killings）。對此，川普則以擔心情報洩漏為由，堅稱他攻擊委內瑞拉境內目標無需經過國會批准。

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command （@Southcom） December 29, 2025

