為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    假投資真詐財！日本長崎警方再逮1名30歲台灣籍共犯

    2025/12/30 11:33 即時新聞／綜合報導
    兩名台灣男子透過社群平台，試圖詐騙日本長崎縣一名7旬老翁，近日接連被警方逮捕。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透社）

    兩名台灣男子透過社群平台，試圖詐騙日本長崎縣一名7旬老翁，近日接連被警方逮捕。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透社）

    一名24歲台灣籍男子上（11）月因涉嫌試圖詐騙日本長崎縣一名70多歲老翁被當場逮捕後，警方持續追查共犯，近日再逮捕另一名30歲台灣男子，疑似同屬詐騙集團成員。

    綜合日媒報導，長崎縣南島原警察署於本月23日逮捕30歲台灣籍男子胡廷瑋，他自稱是廚師，涉嫌於11月與同夥共謀，透過社群平台謊稱可投資股票獲利，向居住在長崎縣的70多歲男子推銷虛假投資方案，企圖詐騙現金3000萬日圓（約新台幣602萬）。警方尚未透露胡男是否已認罪。

    警方指出，先前接獲被害人報案後，隨即實施「假裝受騙行動」。今年11月，警方已先在長崎縣南島原市當場逮捕24歲台灣籍嫌犯，該名男子以所謂「車手」身分現身，準備收取詐騙款項。警方根據其供述及查扣證物持續追查，研判胡廷瑋為共犯之一，並前往千葉縣將人逮捕歸案。

    調查顯示，胡男以「短期停留」資格入境日本，案發當時曾出現在收款現場周邊，警方研判他可能負責收款、運送現金，或擔任放哨、監控周遭動靜等角色，實際分工仍待釐清。

    警方也指出，自今年10月起，長崎縣內已多次發生台灣籍人士以短期停留身分入境，涉嫌擔任詐騙集團收款人的案件。警方認為詐騙集團正利用短期停留外國人從事犯罪活動，已提高警戒並加強查緝。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播