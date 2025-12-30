假投資真詐財！日本長崎警方再逮1名30歲台灣籍共犯

兩名台灣男子透過社群平台，試圖詐騙日本長崎縣一名7旬老翁，近日接連被警方逮捕。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透社）

一名24歲台灣籍男子上（11）月因涉嫌試圖詐騙日本長崎縣一名70多歲老翁被當場逮捕後，警方持續追查共犯，近日再逮捕另一名30歲台灣男子，疑似同屬詐騙集團成員。

綜合日媒報導，長崎縣南島原警察署於本月23日逮捕30歲台灣籍男子胡廷瑋，他自稱是廚師，涉嫌於11月與同夥共謀，透過社群平台謊稱可投資股票獲利，向居住在長崎縣的70多歲男子推銷虛假投資方案，企圖詐騙現金3000萬日圓（約新台幣602萬）。警方尚未透露胡男是否已認罪。

警方指出，先前接獲被害人報案後，隨即實施「假裝受騙行動」。今年11月，警方已先在長崎縣南島原市當場逮捕24歲台灣籍嫌犯，該名男子以所謂「車手」身分現身，準備收取詐騙款項。警方根據其供述及查扣證物持續追查，研判胡廷瑋為共犯之一，並前往千葉縣將人逮捕歸案。

調查顯示，胡男以「短期停留」資格入境日本，案發當時曾出現在收款現場周邊，警方研判他可能負責收款、運送現金，或擔任放哨、監控周遭動靜等角色，實際分工仍待釐清。

警方也指出，自今年10月起，長崎縣內已多次發生台灣籍人士以短期停留身分入境，涉嫌擔任詐騙集團收款人的案件。警方認為詐騙集團正利用短期停留外國人從事犯罪活動，已提高警戒並加強查緝。

