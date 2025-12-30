為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    斷水斷電！以色列國會通過法案 制裁聯合國難民機構

    2025/12/30 11:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列國會批准1項法案，切斷聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署辦公室的電力和供水。圖為支持法案的以色列能源部長柯恩。（路透）

    以色列國會批准1項法案，切斷聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署辦公室的電力和供水。圖為支持法案的以色列能源部長柯恩。（路透）

    以色列國會（Knesset）29日批准1項法案，切斷聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）辦公室的電力和供水，該措施立即生效。

    根據土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，該法案通過三讀。在120個議席的議會中，59名議員投了贊成票，7名議員投了反對票。

    在投票過程中，以色列能源和基礎設施部長柯恩（Eli Cohen）為法案辯護，聲稱近東救濟工程處是哈瑪斯的行動工具。

    柯恩否定該機構在服務巴勒斯坦難民方面發揮人道主義作用，主張煽動和暴力的組織「沒有權利繼續存在」。

    柯恩還抨擊了反對該法案的阿拉伯裔以色列議會議員，稱他們是「第五縱隊」（fifth column），並表示他們在議會中沒有立足之地。

    值得注意的是，以色列議會2024年10月也通過一項法律，禁止UNRWA在以色列進行活動。該法引述的指控稱，UNRWA一些工作人員參與哈瑪斯2023年10月7日對以色列的突襲。

    UNRWA由聯合國大會於70多年前設立，旨在援助被迫離開家園的巴勒斯坦人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播