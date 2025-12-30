斷水斷電！以色列國會通過法案 制裁聯合國難民機構

以色列國會批准1項法案，切斷聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署辦公室的電力和供水。圖為支持法案的以色列能源部長柯恩。（路透）

以色列國會（Knesset）29日批准1項法案，切斷聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）辦公室的電力和供水，該措施立即生效。

根據土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，該法案通過三讀。在120個議席的議會中，59名議員投了贊成票，7名議員投了反對票。

請繼續往下閱讀...

在投票過程中，以色列能源和基礎設施部長柯恩（Eli Cohen）為法案辯護，聲稱近東救濟工程處是哈瑪斯的行動工具。

柯恩否定該機構在服務巴勒斯坦難民方面發揮人道主義作用，主張煽動和暴力的組織「沒有權利繼續存在」。

柯恩還抨擊了反對該法案的阿拉伯裔以色列議會議員，稱他們是「第五縱隊」（fifth column），並表示他們在議會中沒有立足之地。

值得注意的是，以色列議會2024年10月也通過一項法律，禁止UNRWA在以色列進行活動。該法引述的指控稱，UNRWA一些工作人員參與哈瑪斯2023年10月7日對以色列的突襲。

UNRWA由聯合國大會於70多年前設立，旨在援助被迫離開家園的巴勒斯坦人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法