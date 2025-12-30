暗示動用核武？金正恩稱新火箭可執行「戰略攻擊」 專家解讀玄機

北韓官媒《朝中社》30日發布照片，顯示領導人金正恩（中）視察一座生產新型多管火箭發射系統的軍工廠。（法新社）

朝鮮半島緊張局勢在2025年末急劇升溫。北韓官媒《朝中社》（KCNA）30日報導，領導人金正恩親自視察了一座生產新型「多管火箭發射系統」（MRLs）的工廠。金正恩在視察中高調宣稱，這款武器將成為軍隊的「主要打擊手段」，具備透過突襲與精密打擊來「殲滅敵人」的能力。專家分析，這暗示北韓已具備將戰術核武搭載於多管火箭上的實戰能力，對南韓首都首爾構成致命威脅。

鎖定首爾發動「飽和攻擊」

報導指出，金正恩視察時身旁有多位飛彈計畫高層官員陪同。他形容這款新型多管火箭是「超強力武器系統」，能以高精準度與毀滅性威力執行集中攻擊。北韓官媒發布的照片顯示，金正恩站在巨大的新型飛彈發射車旁，工廠牆上掛滿政治宣傳標語。

這類多管火箭系統被視為北韓對南韓發動「飽和攻擊」（Saturation strikes）的核心戰力。美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）曾於2020年發布研究警告，若兩韓爆發衝突，北韓的火砲與火箭系統若鎖定首爾等人口稠密區，短短一小時內恐造成超過1萬人傷亡。

暗示搭載核武 威脅升級

值得注意的是，金正恩特別提及這些武器可用於「戰略攻擊」。在北韓的軍事語彙中，「戰略」一詞通常是「核武使用」的代名詞。南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出（音譯）分析：「金正恩似乎認為，現在是加速升級核武部隊與傳統武器現代化的最佳時機。」他警告，北韓目前已具備將各式小型核彈頭安裝在多管火箭發射器上的技術能力。

就在視察工廠的前一天，平壤當局才宣稱成功試射了兩枚戰略長程巡弋飛彈，以展示對抗外部威脅的「戰備狀態」。南韓軍事事務研究所資深研究員洪聖杓（Hong Sung-pyo，音譯）指出，這意味著北韓正大幅提升執行戰略任務的能力，對南韓而言，軍事威脅正顯著增加。

分析認為，北韓近期一連串軍事動作，旨在為預計於2026年初舉行的勞動黨大會造勢。這將是北韓時隔5年再次召開黨大會，屆時國防與軍事計畫預料將是核心議題。此外，分析家也推測，北韓正藉由測試新武器來向美國與南韓示威，同時也可能是為了將這些武器出口給俄羅斯做準備。

北韓官媒公開的畫面展示了軍工廠內整齊排列的新型多管火箭發射車（TEL），金正恩（中）視察生產線，藉此展示北韓已具備大規模量產能力，能對敵方執行密集的「飽和攻擊」。（路透）

