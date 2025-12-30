孟加拉「兩后爭霸」落幕！首位女總理吉亞80歲病逝 曾遭宿敵關押17年

孟加拉首位女總理吉亞（Khaleda Zia）30日病逝，享壽80歲。她曾是推動孟加拉民主化的關鍵人物，並與前總理哈希納進行了長達數十年的政壇博弈。圖為其生前出席活動之資料照。（路透檔案照）

孟加拉政壇傳奇人物、首位民選女總理吉亞（Khaleda Zia）30日傳出死訊，享壽80歲。吉亞與另一名前總理哈希納（Sheikh Hasina）長達數十年的權力鬥爭，深刻定義了孟加拉一整個世代的政治版圖。

據《美聯社》報導，吉亞所屬的「孟加拉民族主義黨」（BNP）30日發布聲明證實其死訊。吉亞自2020年因病獲釋後，健康狀況始終不佳。BNP指出，吉亞在位期間及卸任後，其家屬曾向哈希納政府提出至少18次出國就醫請求，皆遭到拒絕。直到哈希納在2024年因群眾起義垮台後，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府才批准其赴倫敦就醫。

值得注意的是，吉亞曾因多起貪腐案被判處17年徒刑，但她始終主張相關指控具政治動機。2025年1月，孟加拉最高法院撤銷了對她的最後一項貪腐指控，使她恢復清白，原可參加同年2月的大選。

繼承亡夫遺志 奮勇反抗軍事獨裁

吉亞的從政之路始於悲劇。她的丈夫、曾任軍事首長的拉曼（Ziaur Rahman）於1977年掌權，並創立BNP，卻在1981年的政變中遇刺身亡。吉亞隨後接掌政黨，以絕不妥協的姿態反抗當時的軍事獨裁者艾爾沙德（H.M. Ershad），並於1990年成功推動民主化運動，隨後在1991年贏得大選，成為該國史上首位女總理。

吉亞的政治立場以親巴基斯坦、對印度態度強硬著稱，並在執政期間推動自由市場與親投資政策，獲得商界廣泛支持。然而，她在2001年至2006年的第二任期內，亦面臨長子塔里克（Tarique Rahman）涉嫌操弄「平行政府」及嚴重貪腐的指控。

「兩后爭權」畫下句點 歷史定位待定

吉亞與哈希納的鬥爭被外界形容為「兩后之戰」。2004年，哈希納曾指控吉亞政府涉及一場針對她的榴彈攻擊事件，該事件造成24人死亡。此後兩人的敵對關係愈趨劇烈，並引發多次選舉抵制與政治騷亂。

吉亞最後一次公開露面是在11月21日的軍方年度活動，當時她坐在輪椅上，神色疲憊。隨著她的辭世，長達40年的「哈希納vs吉亞」政治時代也正式宣告落幕。吉亞長子拉曼自2018年起代行BNP主席之職，並於25日結束近17年的流亡生涯返國。

2001年8月，美國前總統卡特（中）訪問孟加拉首府達卡時，與當時兩位政壇死對頭吉亞及哈希納（Sheikh Hasina，左）罕見同框的歷史畫面。（法新社資料照）

