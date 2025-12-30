為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    悲慘世界！中國上海7旬老人每月退休金僅台幣500 被迫外出打工

    2025/12/30 10:30 即時新聞／綜合報導
    中國上海松江區1名71歲的老翁每月退休金僅有120人民幣，被迫外出打工。（歐新社）

    中國上海松江區1名71歲的老翁每月退休金僅有120人民幣，被迫外出打工。（歐新社）

    這怎麼活！中國1名專門採訪老人生活的網紅25日上傳影片，從中可以看到上海松江區1名71歲的老翁，在每月退休金僅有120人民幣（約新台幣537元）、子女無餘力幫助的情況下被迫外出打工。

    中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）的影片顯示，71歲老者每天都要凌晨3點起來，到「零工早市」和其他數千名老人一起搶工作，他透露自己是因為家裡有困難，不出來打工就沒有經濟收入。

    老者表示，自己的大兒子是身障且前年意外去世，次子在江蘇省蘇州市開網約車也搞不到什麼錢，女兒則在浙江省台州市做生意，但這2個孩子都有自己的生活要照顧。

    老者說，假如自己不出來務工的話，「（兒女）也沒有錢給我用」，他已經在上海打工10多年了，每個月大概能工作20天至25天左右，平均月收入為4000人民幣（約新台幣1.8萬元），每月開銷則是2000人民幣（約新台幣9000元）上下，但攢的錢通常是過年回安徽老家就用光了。

    對於還能再工作幾年的問題，老者坦言只能一邊做一邊看，如果真的幹不動了就只能回老家，並抱怨其實自己真的不想出來打工，但每月退休金只有120人民幣，連抽菸的錢都不夠。

    老者回顧一生忍不住爆出粗口，「我14歲就出來打工（50多歲來到上海），X的，70多歲還在外打工」，老者最後透露．如果人生能重來的話，他最想要當個老闆，享受賺錢的滋味。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

