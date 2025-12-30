烏克蘭攻擊俄羅斯總統官邸？ 川普：我很不爽

俄羅斯指控烏克蘭試圖攻擊俄國總統普廷的官邸，儘管基輔當局否認，但美國總統川普對此表達強烈不滿，擔心此舉將衝擊他斡旋俄烏和平的努力。（法新社檔案照）

美國總統川普29日表示，俄羅斯總統普廷在通話中告訴他，烏克蘭曾試圖攻擊普廷位於俄國北部的官邸。儘管基輔當局全盤否認，但川普對此表達強烈不滿，擔心此舉將衝擊他斡旋俄烏和平的努力。

《路透》報導，川普在接受媒體詢問是否擔憂這項指控影響和平進程時表示：「我不喜歡這樣，這不是好事。」他透露，自己是今天才從普廷口中得知此事，「我對此感到非常憤怒。」

請繼續往下閱讀...

川普強調，目前正處於調停的關鍵敏感期，「現在不是做這種事情的時候。進攻是一回事，畢竟他們正在交戰（they're offensive），但攻擊他的住處（普廷官邸）又是另一回事，現在不適合採取任何這類行動。」

當被問及是否有證據證明這類攻擊確實發生時，川普僅簡短回應：「我們會查清楚」。

川普形容，他當天稍早與普廷的通話是一場「非常好的談話」。在與普廷通話之前，川普28日才剛在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

儘管川普對烏俄達成停火協議表示樂觀，甚至認為雙方已經「非常接近」達成協議，但他坦言，仍存在一些「非常棘手」（thorny）的難題需要克服。

針對俄方的指控，澤倫斯基發表聲明嚴詞駁斥，指其為「典型俄式謊言」。烏方指出，莫斯科此舉是為了掩護其近期對基輔發動的新一波大規模無人機與飛彈攻擊，並試圖藉此削弱和談的動力。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）揚言，俄方將重新審視其談判立場，並已選好報復性打擊的目標，顯示這項突發的指控已為川普的和平計畫增添變數。

