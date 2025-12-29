華爾街全面看多！2026預期創20年來最長漲勢

華爾街對2026年股市抱持樂觀看法。（路透）

彭博報導，大型銀行與投資機構已形成一股樂觀共識：2026年美國股市將走高，為連續第四年上漲，創近20年來最長漲勢。

報導說，儘管標普500已從2022年10月以來的低點漲近90%，但投資人對於這輪多頭市場的風險仍有疑慮：人工智慧（AI）的熱潮可能轉為泡沫破裂、美國經濟與聯準會（Fed）的利率決策可能出乎預料，以及美國總統川普執政第二年可能比第一年有更多無法預期的衝擊。

請繼續往下閱讀...

然而，在經歷3年股市狂漲，所有看跌預期都被徹底粉碎之後，策略師正步調一致地抱持樂觀看法，預期2026年底標普500將平均上漲9%。在彭博調查的21位分析師中，沒有人預期股市下跌。

向來看多市場的資深分析師亞德尼（Ed Yardeni）說，「悲觀主義者長期預期錯誤，使人們厭倦相關論調」。他預測明年標普500將站上7700點，亦即從上週五收盤上漲11%。

如果華爾街對2026年的預測是正確的，那麼股市將迎來全球金融危機爆發以來最長的年度漲勢，標普500也將自1990年代網路泡沫以來，首次連續第四年達2位數報酬率。

CIBC資本市場策略師哈維（Christopher Harvey）預期，2026年底，標普500將達7450點、約漲8%，不過他警告，「投資人低估許多總體經濟的風險」。這些風險包括，聯準會維持利率不變的時間較交易員目前預測的更長，美國可能對加拿大或墨西哥升高關稅，以及企業執行長在經歷強勁的成長後，下調財測，他說，「這些都可能開始打破當前局面」。

對於2026年，摩根大通（小摩）也放棄其謹慎立場，預期在強勁的企業獲利與低利率下，標普可能上漲至7500點。小摩全球與歐洲股市策略主管馬泰伊卡（Mislav Matejka）指出，成長韌性、通膨降溫以及認定AI股票飆漲反映的是經濟轉型而非泡沫將破裂的押注，也支撐了對市場的樂觀情緒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法