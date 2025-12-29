為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    立陶宛退出禁雷公約 因應潛在侵略、提升防衛

    2025/12/29 22:59 中央社
    民眾揮舞立陶宛國旗。（彭博檔案照）

    立陶宛27日正式退出禁止殺傷人員地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention）。隨著退出生效，立陶宛不再受公約義務拘束，政府可依防務需求採購、製造或運用殺傷人員地雷。

    根據立陶宛國防部新聞稿，立陶宛自2003年批准「渥太華公約」以來，歐洲東部安全環境出現重大變化，俄羅斯與白俄羅斯鄰近國家的北約成員國面臨的軍事威脅急遽上升。俄羅斯未加入「渥太華公約」，擁有大量殺傷人員地雷庫存，並在俄烏戰爭中持續使用。

    立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）表示，退出公約的決策是因應區域安全情勢惡化，有必要運用所有可能方式提升嚇阻與防衛能力。他強調，軍隊須具備足夠彈性，以使用各項手段因應潛在侵略並保護北約東翼。

    立陶宛國防部指出，殺傷人員地雷具備高效且成本低的防禦效能，可干擾敵軍步兵行動，形成堅固防線。

    立陶宛政府表示，儘管退出「渥太華公約」，立陶宛仍將遵循國際人道法既有原則，包括「日內瓦公約」（Geneva Conventions）及「特定常規武器公約」（The Convention on Certain Conventional Weapons）等規範，並將制定嚴格地雷使用規則，以降低可能造成的人道衝擊。

    今年3月，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞與波蘭的國防部長發布聯合聲明，呼籲各自國家退出「渥太華公約」，之後芬蘭也加入此呼籲。

    立陶宛國會於5月表決通過退約案。依公約規定，退出申請在相關文件送交聯合國秘書長6個月後生效。

