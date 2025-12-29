為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    土耳其警突襲IS武裝份子藏身處 增至9死9傷

    2025/12/29 21:15 中央社
    土耳其內政部長耶里卡亞表示，警方今天在土國西北部突襲伊斯蘭國武裝份子藏身處，雙方爆發激烈衝突，造成3位警察和6名武裝份子身亡。圖為該屋外觀。（路透）

    土耳其內政部長耶里卡亞表示，警方今天在土國西北部突襲伊斯蘭國武裝份子藏身處，雙方爆發激烈衝突，造成3位警察和6名武裝份子身亡，另有至少8位警察、1名夜班警衛受傷。

    美聯社報導，這起槍戰發生在伊斯坦堡（Istanbul）以南的雅洛瓦省（Yalova）埃爾馬利區（Elmali），當時警方突襲激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State, IS）武裝份子藏匿的住宅。來自鄰近布爾薩省（Bursa）的特種部隊也被派往支援行動。

    耶里卡亞（Ali Yerlikaya）告訴記者，所有武裝份子均為土耳其公民。

    土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）向殉職警察致哀，並矢言繼續打擊極端組織。

    土耳其民營新聞頻道NTV報導，衝突擴散到街頭後當地有5所學校停課。相關當局為安全起見，也切斷該地區的天然氣及電力供應，並禁止民眾與車輛進入事發街區。

    土耳其警方上週展開多起同步突襲行動，拘捕伊斯蘭國115名涉嫌策劃襲擊耶誕節及新年慶祝活動的成員。官員表示，該組織謀劃在慶祝活動期間發動攻擊，尤其針對非穆斯林人士。

    伊斯蘭國近年曾在土耳其發動多起致命攻擊，包括2017年1月1日慶祝新年期間伊斯坦堡一間夜店發生槍擊案，奪走39條人命。

