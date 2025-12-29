為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    冷氣團來襲！選錯羽絨衣恐藏風險 男子連穿一個月呼吸困難

    2025/12/29 21:30 即時新聞／綜合報導
    大陸一名男子因長時間穿著廉價且破損的羽絨衣，導致呼吸衰竭，就醫確診過敏性肺炎；示意圖。（資料照）

    大陸一名男子因長時間穿著廉價且破損的羽絨衣，導致呼吸衰竭，就醫確診過敏性肺炎；示意圖。（資料照）

    冷氣團來襲，穿羽絨衣禦寒看似再平常不過的事，卻也可能暗藏健康風險。近期中國福建一名男子因呼吸困難就醫，檢查後發現血氧飽和度僅剩85%，最終被醫師診斷為「過敏性肺炎」，而這病因竟與他長時間穿著廉價且破損的羽絨服有關。

    綜合陸媒報導，該名男子連續四週每天穿著同一件羽絨服超過12小時，而這件羽絨服為網購低價商品，內襯已有明顯破損，只要稍微活動，羽絨纖維便會不斷從縫線處飄散。長期處於這樣的環境下，男子在不知不覺中大量吸入羽絨微粒，導致肺部發炎。

    對此，專家指出，因為羽絨中含有微小的蛋白質顆粒，若長時間被吸入肺泡，即使並非過敏體質，也可能誘發免疫系統過度反應，進而攻擊肺部組織，也就是俗稱的「羽絨肺」。早期症狀包括持續乾咳、活動後氣短、胸悶與疲倦，容易被誤以為是感冒或支氣管炎；若持續暴露，恐導致血氧下降、呼吸困難，嚴重時甚至引發呼吸衰竭。

    醫師也進一步提醒，民眾應避免繼續穿著內襯破損、羽絨外漏的衣物，選購羽絨服時應優先考量面料緊密、防鑽絨效果良好的產品，並定期清潔、於通風處晾曬與輕拍，以減少纖維殘留在密閉空間中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播