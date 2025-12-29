冷氣團來襲！選錯羽絨衣恐藏風險 男子連穿一個月呼吸困難

大陸一名男子因長時間穿著廉價且破損的羽絨衣，導致呼吸衰竭，就醫確診過敏性肺炎；示意圖。（資料照）

冷氣團來襲，穿羽絨衣禦寒看似再平常不過的事，卻也可能暗藏健康風險。近期中國福建一名男子因呼吸困難就醫，檢查後發現血氧飽和度僅剩85%，最終被醫師診斷為「過敏性肺炎」，而這病因竟與他長時間穿著廉價且破損的羽絨服有關。

綜合陸媒報導，該名男子連續四週每天穿著同一件羽絨服超過12小時，而這件羽絨服為網購低價商品，內襯已有明顯破損，只要稍微活動，羽絨纖維便會不斷從縫線處飄散。長期處於這樣的環境下，男子在不知不覺中大量吸入羽絨微粒，導致肺部發炎。

對此，專家指出，因為羽絨中含有微小的蛋白質顆粒，若長時間被吸入肺泡，即使並非過敏體質，也可能誘發免疫系統過度反應，進而攻擊肺部組織，也就是俗稱的「羽絨肺」。早期症狀包括持續乾咳、活動後氣短、胸悶與疲倦，容易被誤以為是感冒或支氣管炎；若持續暴露，恐導致血氧下降、呼吸困難，嚴重時甚至引發呼吸衰竭。

醫師也進一步提醒，民眾應避免繼續穿著內襯破損、羽絨外漏的衣物，選購羽絨服時應優先考量面料緊密、防鑽絨效果良好的產品，並定期清潔、於通風處晾曬與輕拍，以減少纖維殘留在密閉空間中。

