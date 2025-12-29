「烏軍需撤出頓巴斯」 克宮預告：普廷、川普將通話

克宮預告，俄羅斯總統普廷（左）近期將再次與美國川普（右）通話。（歐新社資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日赴美與美國總統川普（Donald Trump）討論俄烏和平協議議題，川普會後聲稱雙方接近達成協議。克里姆林宮今（29）日發表評論說，烏克蘭應從頓巴斯地區撤軍，若是烏克蘭政府拒絕簽署和平協議，就會丟失更多領土，另外近期內將再次安排總統普廷（Vladimir Putin）與川普通話。

《路透》報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日在回答媒體提問時，拒絕對札波羅熱核電廠的未來或是在頓巴斯地區（Donbas）設立「自由經濟區」的倡議發表評論，僅說克里姆林宮認為這個想法「不妥當」。

俄羅斯控制頓巴斯90%地區

根據俄羅斯估計，俄羅斯目前控制烏克蘭五分之一的領土，除了在2014年吞併的克里米亞（Crimea）之外，還包括頓巴斯地區約90%的領土，札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫爾松州（Kherson）75%的領土，以及哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇梅州（Sumy）、尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的一小部分。

俄羅斯聲稱頓巴斯、札波羅熱和赫爾松是俄羅斯的一部分，但大多數國家認為這些地區是烏克蘭的一部分。

佩斯科夫補充說，短期內會再安排普廷與川普進行另一次通話，但並沒有討論普廷與澤倫斯基之間的通話的可能性。

