連日本人都不知道！日本販賣機多這動作可查飲料溫度

日本的自動販賣機品項多元，除了常見的飲料，就連熱湯都有在販售。不過，偶爾買的時候總會遇到溫度不理想的狀況，冬天想喝熱飲如果拿到常溫的甚至會有些掃興。但其實日本販賣機針對這樣的情況早有解方，只是多數人從未留意。近期日媒揭曉，部分機型在購買前只要按步驟操作就能顯示飲料溫度。

根據日媒《Japaholic》報導，許多日本街頭常見的自動販賣機，實際上內建設有溫度顯示功能，只需簡單操作，就能在付款前確認飲料目前的溫度，避免買到尚未冷卻或加熱完成的飲品。

而查詢飲品溫度的方法也非常簡單，消費者只要先按下販賣機的「找零/退款」按鈕（日文為 おつり・回却）；接著選擇想購買的商品，飲料的溫度就會顯示在價格小螢幕上。部分機型可能沒有標示攝氏符號「°C」，但螢幕上的數字同樣代表飲料溫度。

報導也補充，這項功能多見於日本飲料大廠的機型，像是Suntory（サントリー）和Asahi（アサヒ）都可使用。由於操作不需額外時間，成為不少講究飲用品質者的實用技巧，也讓不少網友直呼，下次買自動販賣機的飲料前一定會多用這一步。

