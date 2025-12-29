為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    停火1天就破功！泰控柬埔寨250架無人機入侵領空

    2025/12/29 18:22 編譯陳成良／綜合報導
    中國外長王毅（中）今在雲南召集柬埔寨外長巴速坤（左）與泰國外長席哈薩（右）舉行三方會談，試圖調停，想展現北京對東南亞影響力。（法新社）

    中國外長王毅（中）今在雲南召集柬埔寨外長巴速坤（左）與泰國外長席哈薩（右）舉行三方會談，試圖調停，想展現北京對東南亞影響力。（法新社）

    泰國與柬埔寨的邊境衝突一波未平一波又起。就在雙方於週六（27日）簽署停火協議僅僅一天後，泰國軍方29日憤怒指控，柬埔寨於28日晚間出動「超過250架無人機」侵入泰國領空，公然違反協議。而在衝突重燃的尷尬時刻，中國外長王毅週一（29日）在雲南召集泰、柬兩國外長舉行三方會談，試圖取代美國，在東南亞地緣政治中扮演更強勢的調停者角色。

    據《法新社》報導，泰國軍方發布聲明指出，28日晚間偵測到超過250架無人機（從柬埔寨一側起飛，入侵泰國主權領空。泰方強烈譴責此舉構成「嚴重挑釁」，並違反了雙方才剛達成的降低緊張局勢協議。

    對此，柬埔寨外長巴速坤（Prak Sokhonn）在國家電視台的談話中試圖淡化事件，稱這只是「雙方在邊境線上都看到無人機飛行的小問題」（Small issue），並表示雙方已同意對此展開調查並立即解決。

    北京趁隙介入 王毅雲南作東

    據《美聯社》報導，就在無人機事件發生的隔天，普拉克與泰國外長席哈薩（Sihasak Phuangketkeow）按原定計畫在中國雲南省與中國外長王毅舉行三方會談。分析指出，北京選擇在鄰近邊境衝突地點的雲南、而非首都北京開會，顯示中國正積極展現其作為國際調停者的影響力，特別是在美國總統川普先前宣稱促成的停火協議破局之後，北京意圖填補外交真空。

    王毅在會中呼籲雙方「不允許戰火重燃」，並承諾中國願提供人道援助。會後，三方發布聲明，承諾將致力於維持停火、打擊跨國電信詐騙，並推動泰國釋放自7月衝突以來扣押的18名柬埔寨士兵。

    泰柬邊境衝突在過去一個月內急劇升溫，已造成超過100人死亡，並迫使邊境兩側超過100萬居民流離失所。柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）向戰鬥人員發布聲明強調，「小國無法從長期戰鬥中獲益」。

    依據27日簽署的協議，泰方將在停火維持72小時後，遣返自7月衝突以來遭扣押的18名柬埔寨士兵，這也是柬方提出的主要要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播