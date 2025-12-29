台灣若輸 日本也完蛋！華爾街日報揭「南西諸島」唇亡齒寒真相

美軍陸戰隊今年9月在山口縣岩國基地展示堤豐中程飛彈系統。（路透資料照）

日本首相高市早苗此前暗示若中國攻台，日本可能採取軍事回應，引發北京強烈反彈。然而，《華爾街日報》29日發布深度分析指出，這並非單純的外交辭令，而是基於殘酷的地緣政治現實：台灣一旦落入中國手中，日本將失去最後的戰略緩衝，不僅領土安全岌岌可危，美軍的能力也將大幅萎縮。

報導指出，台灣位於第一島鏈樞紐，扼守巴士海峽等關鍵水道。一旦中國奪取台灣，解放軍海軍將能突破封鎖，長驅直入西太平洋，並直接對日本領有的尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）施加軍事壓力。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）日本事務主任沃德（Robert Ward）直言：「若台灣淪陷，亞洲權力平衡將決定性地向中國傾斜。」

專家指出，目前中國在第一島鏈內受到日、台、菲等美方盟友的包圍。中國顯然渴望突破此一限制，而台灣正是其衝出太平洋的關鍵鎖鑰。

美軍護台關鍵在日本 關島基地難以替代

在軍事操作層面，日本的角色更是無可替代。《華爾街日報》引述麻省理工學院安全研究專家黑金博瑟姆（Eric Heginbotham）分析指出，美國若要有效防衛台灣，必須依賴駐日基地，特別是沖繩嘉手納空軍基地與橫須賀海軍基地。

分析顯示，美軍戰機若從關島起飛，距離台灣約2700公里，即便有空中加油也難以長時間執行制空任務；反觀從日本起飛，戰機可迅速抵達台海並長時間滯空戰鬥。黑金博瑟姆強調：「你在亞洲其他地方找不到像日本這樣的基地網絡，這是無法複製的。」

報導警告，即便日本試圖置身事外，中國的戰爭決策也可能將日本捲入。若共軍研判美軍將介入，為了癱瘓美軍戰力，極可能「先發制人」攻擊駐日美軍基地，屆時日本領土將直接淪為戰區。

為因應此威脅，日本近年正加速強化西南諸島防禦。與那國島距離台灣僅約110公里，日本已在琉球群島多處部署射程約200公里的「12式反艦飛彈」，並計畫部署防空飛彈。此外，美軍今年也首度將可發射戰斧巡弋飛彈的「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯堤豐）系統運抵沖繩演練，顯示美日正積極將第一島鏈武裝化，以嚇阻中國野心。

日本自衛隊今年稍早在美完成試射的增程改良型「12式陸基反艦飛彈」，未來將進駐九州、北海道等南北駐地，加強對周邊潛在海上威脅的反制能力。（日本防衛省官網）

