中國人收購瀨戶內海小島土地 居民發起群募盼購回

位於日本瀨戶內海的小島「笠佐島」的居民，為保護鄉土，發起了群募活動，希望將該島遭到中國人收購的土地「買回來」，日媒報導，群募活動在12月10日開始，目標額為2000萬圓（約合台幣409萬元），活動開跑半個多月已募到200萬圓 。

笠佐島位於山口縣周防大島附近的離島，全島面積約94萬平方公尺，約20個東京巨蛋的大小，這裡因海流湍急、盛產竹筴魚與真鯛，是釣客的熱門地點。然而，隨著人口高齡化，目前島上僅剩7名居民。

去年底傳出中國投資客到此收購土地，打算興建私人別墅，被中國籍人士購得的土地面積約3700平方公尺。

笠佐島位瀨戶內海內，距離山口縣的美軍岩國基地約20公里，距離廣島縣的海上自衛隊吳基地約50公里，屬於安全保障上極為敏感的位置。

日本產經新聞報導，居民對於外國人持有土地的狀況深感不安。今年9月居民團體成立了「笠佐島守護會」，10月底全國超黨派地方議員也組成了「外國土地取得管制要求議員之會」，希望政府正視此項問題。

日本朝日電視新聞報導，「笠佐島守護會」本月10日發起群募活動，希望募得2000萬圓將土地買回來。該會代表也是島民之一的八木秀也擔憂，隨著高齡化加劇，未來島上可能無人居住。他表示，我們都老了，如果哪天沒人了，會變成怎樣？到時候就真的什麼都能做了。

報導指出，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在本月16日表示，為了消除民眾對外國人取得不動產的疑慮，將與相關部會合作，研究如何適當公開掌握到的資訊。

自明年度起，政府將要求不動產與森林土地的取得必須登記國籍。即使居住海外者購買日本不動產，也都必須列入申報對象。

