為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    為舊貼文反猶言論道歉 英埃雙重國籍運動者：部分遭到曲解

    2025/12/29 17:19 中央社
    英埃雙重國籍行動人士法塔今天針對在社群媒體上重新浮現、呼籲對猶太復國主義者及警方採取暴力的舊貼文「毫無保留」地道歉，同時強調部分內容已被「完全曲解」。（法新社）

    英埃雙重國籍行動人士法塔今天針對在社群媒體上重新浮現、呼籲對猶太復國主義者及警方採取暴力的舊貼文「毫無保留」地道歉，同時強調部分內容已被「完全曲解」。（法新社）

    英埃雙重國籍行動人士法塔今天針對在社群媒體上重新浮現、呼籲對猶太復國主義者及警方採取暴力的舊貼文「毫無保留」地道歉，同時強調部分內容已被「完全曲解」。

    法新社報導，這些貼文可追溯至2010年，數天前法塔（Alaa Abdel Fattah）才在倫敦多年外交努力下，自埃及獲釋返回英國。

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾表示對法塔與親人團聚「感到欣慰」，但隨著舊貼文曝光，也面臨撤回相關言論的壓力。

    法塔在X平台發文回應批評時表示：「現在回頭看那些推文—那些沒有被完全曲解的內容—我確實理解它們有多令人震驚和受傷，對此我毫無保留地致歉。」他還說：「我也必須強調，有些推文顯然是被惡意曲解、完全被誤解了。」

    英國外交部昨天曾發布聲明，譴責法塔早年的貼文，形容其內容「令人憎惡」。

    反對黨保守黨影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）則呼籲褫奪這名行動人士的英國國籍。詹里克在X平台上表示：「如果首相真的不知道法塔是極端份子，應立即撤回對他抵英感到『欣慰』的發言，並啟動撤銷其國籍及遣返的程序。」

    據媒體報導，他2021年保守黨執政期間獲得英國國籍。

    法塔曾是2011年埃及「阿拉伯之春」運動的領袖之一，他2019年9月在埃及被拘捕，2021年12月被以散布假消息罪名判處5年徒刑。

    今年3月，他在獄中進行絕食抗議，後來獲埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sisi）赦免並釋放。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播