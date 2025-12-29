淫亂屁股翹渣男？ 中國羽球公開賽「出包貼文」轟動全網

中國羽球公開賽主辦方的官方微博帳號，昨（28）日晚間突然公開一連串「直播敏感詞」清單，轟動各界。外國網友調侃這串「敏感詞」竟然與中國國家習近平地位相同，不能被普通百姓隨意提及或辱罵。（圖擷取自中國微博、@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

中國社交軟體「小紅書」因拒絕破合台灣警方打詐政策，月初被依法啟動「暫定封鎖1年」，中國政府為此以「數位戒嚴」、「箝制言論自由」等說詞攻擊台灣政府，卻無視自家國民請願公布「文字獄敏感詞庫」等訴求。近日中國羽球公開賽主辦方的官方微博帳號，突然公開一連串「直播敏感詞」清單，立即轟動各界。

旅義華僑作家李穎在社群平台X帳號「李老師不是你老師」今（29）日上午分享1張截圖，只見「天王杯羽毛球公開賽」在中國微博的官方帳號，在昨（28）日晚間發布一篇內容令人匪夷所思的文章，內文不僅完全沒有介紹到比賽名稱、選手等資訊，甚至出現高達30多個詞與句子，並在文末附上當時正在進行的比賽直播連結。

有中國網友指出，那些詞句疑似主辦方的微博小編，誤將比賽直播間的「敏感詞過濾清單」當成文案直接發布，而這些清單有許多攻擊性與針對性極強的詞句，包含「垃圾」、「退圈」、「污點」、「花心」、「渣男」、「淫亂」、「屁股翹」、「摸屁股」、「劣跡名人」、「私德有虧」、「劣跡公眾人物」、「互聯網沒有記憶」等。

不僅如此，這份清單有將近一半以上，與42歲前中國羽球國手「超級丹」林丹有關，大多是指他在2016年，趁著同為羽球國手的妻子婆謝杏芳懷孕期間出軌，偷吃中國巨乳女模趙雅淇，這起外遇事件也在當年轟動中國演藝圈與體壇。據悉，林丹在上周末受邀出席在2025天王杯羽毛球公開賽，還與前隊友們一起在現場進行一場表演賽。

該文發布後在中國各大社群平台引發軒然大波，比賽主辦方事後火速刪除該文與帳號，試圖冷處理此事，卻早被中國網友截圖貼文，並翻牆搬運到外國社群討論。外國網友見狀，則紛紛調侃這串「敏感詞」竟然與中國國家習近平、趙家人地位相同，因為他們的名字是眾所皆知，不能在任何一個中國社群平台被普通百姓隨意提及或辱罵的存在。

網友們還吐槽，「習禁評」、「現實bug實況演出」、「怎麼才這點兒啊？」、「訊息裸奔感」、「2025年最珍貴的歷史教材」、「真正的屏蔽詞不可能這麼少」、「本來不知道的，這下全知道了」、「再過幾年，中國所有的漢字，都會變成違禁詞」、「機長、飛機都是屏蔽敏感詞，厲害厲害，以後在墻國是不是越來越不能正常說話了」。

