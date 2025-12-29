為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    翁山蘇姬被關！緬甸軍政府自辦大選 親軍方政黨宣稱「贏得多數」

    2025/12/29 16:42 編譯陳成良／綜合報導
    緬甸軍政府領導人敏昂萊28日在首都奈比多完成投票後，展示沾有墨水的手指。這是緬甸政變後首場大選，雖遭國際社會譴責為「假選舉」，敏昂萊仍堅稱過程自由公平。（法新社）

    緬甸軍政府領導人敏昂萊28日在首都奈比多完成投票後，展示沾有墨水的手指。這是緬甸政變後首場大選，雖遭國際社會譴責為「假選舉」，敏昂萊仍堅稱過程自由公平。（法新社）

    〕緬甸軍方發動政變奪權近5年後，於28日舉行首階段國會大選。在最大反對派「全國民主聯盟」（NLD）遭解散、民主精神領袖翁山蘇姬仍身陷囹圄的情況下，親軍方政黨29日向媒體宣稱，已在首輪投票中「贏得多數席次」。西方國家、外交官與人權團體強烈譴責這是一場充斥著鎮壓異議、缺乏公信力的「假選舉」。

    據《法新社》報導，緬甸軍方主導的選舉採分階段進行，首輪投票於28日展開。一名不願具名的親軍方「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）官員在首都奈比多透露，根據各地回報，該黨已在全國範圍內贏得「多數席次」。官方正式結果尚未由緬甸聯邦選舉委員會公布，後續兩階段投票預計於明年1月11日與25日進行。

    此次選舉中，曾於2020年大選橫掃親軍方勢力的翁山蘇姬所屬政黨「全民盟」，因遭軍政府強制解散而未出現在選票上。取而代之的是一份堆滿軍方盟友的候選人名單。

    民眾怒轟：獨裁者總是說謊

    對於軍政府聲稱將「還政於民」，緬甸民眾普遍嗤之以鼻。28歲的仰光市民敏康（Min Khant）直言：「我對這場選舉的看法很明確：我完全不信任它。」他憤怒表示，緬甸人民一直生活在獨裁統治下，「即使他們舉辦選舉，我也不認為會有任何好事發生，因為他們總是說謊。」

    儘管國際社會質疑聲浪不斷，過去5年透過獨裁法令統治緬甸的軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），28日仍在奈比多投票後向記者保證：「我們保證這是一場自由且公平的選舉。」他更強調，選舉是由軍方組織，「我們不能讓自己的名聲蒙羞。」

    緬甸軍方於2021年發動政變，推翻了2020年由翁山蘇姬領導的全民盟大獲全勝的選舉結果，當時軍方與鞏發黨指控選舉存在大規模舞弊，但國際觀察員均認為該指控毫無根據。政變隨後引發嚴重內戰，親民主派人士組成游擊隊與少數民族武裝力量結盟，長期抵抗中央統治。軍方承認，受戰火影響，全國330個鄉鎮中，約有1/5的下議院選區無法進行投票。

