南京博物院爆盜賣國寶 驚見中網友感謝蔣介石帶故宮文物到台灣

中國南京博物院近日爆出前院長徐湖平盜賣館藏，導致數千件國寶流失損毀。（圖翻攝自微博）

中國南京博物院近日爆出前院長徐湖平盜賣館藏，導致數千件國寶流失損毀！這件醜聞曝光後，中網一片譁然，甚至有人還感謝起蔣介石，稱當年要不是蔣公果斷把故宮精品一併帶到台灣，恐怕在共產中國就被糟蹋了！

綜合中媒報導，最近在中國傳出原收藏在南京博物院的明代著名畫家仇英作品《江南春》畫卷出現在拍賣預展上，此外還有多幅畫作不翼而飛。隨後南博院退休職工郭禮典實名舉報徐湖平盜竊文物謀利，將多件書畫贈送給各級官員謀權，以致數以千計國寶流失損毀。

請繼續往下閱讀...

郭禮典透露，故宮南遷文物共有2211箱，有10萬多件文物存放於南京朝天宮庫房；徐湖平任職院長期間，未經中國國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期封條，取出大量珍貴文物。據悉，徐湖平已被帶走調查；中官媒也稱國家文物局、地方紀委監委等單位已成立工作小組，就南博院文物管理情況展開核查。

這樁醜聞曝光後，在中網掀起熱議，不少人認為徐湖平不會是個案，如果擴大追查，全中國的博物館被盜賣、被假冒私藏的珍貴藏品「用火車都拉不完」，畢竟共產黨的「優良傳統」之一就是監守自盜。

有中國網友提到英國大英博物館，該博物館收藏2、3萬件中國文物，許多中國人都批評是八國聯軍侵華時被搶走的，一直以來對大英博物館展出這些文物相當不以為然，但這次南博館館長盜賣文物事件敗露後，中網畫風突變，許多人紛紛感謝起大英博物館保存好中國文物，「放在英國也挺好的，至少不會被賣掉」、「還好，安全了，是正品」、「還好沒被糟蹋」。

甚至有不少人感謝蔣介石把故宮精品運到台灣。1931年九一八事變，故宮文物精品南遷以避免遭日軍劫掠；抗戰勝利後，這些南遷的故宮文物原本應該要還京，但國共內戰情勢丕變，蔣介石下令將近70萬件文物精品運往台灣。中國網友紛紛表示，「感謝蔣介石先生，可惜沒有全帶走」、「帶走就對了，留著就糟蹋了」、「謝天謝地，還躲過文革除四舊摧殘」。

另外，財經網紅胡采蘋今天（29日）也就蔣公將故宮文物運來台灣，分享一段歷史往事，「南京博物院的本身，其實就是中共官場最活生生的見證，1949年『新中國』成立後上任的院長叫曾昭燏，她是曾國藩親弟弟的曾孫女，是曾國藩曾孫輩最早出生的長曾孫女。國民黨來台的時候，曾昭燏不但不跟國民黨走，還公開抨擊蔣中正不應該把故宮文物運到台灣，她找了好幾個學者，聯名要求蔣中正歸還文物，可以說是相當熱情的擁抱了共產新中國。」

「然而曾國藩家族在三反五反中一再被整肅，曾昭燏的姪子被流放勞改，從此下落不明，她的哥哥被打成右派，兄嫂都被打被揍，整個曾國藩家族被定性為『反革命歷史家庭』，被打死、被逼死、被逼瘋、被脫光衣服暴揍後自盡而死。曾昭燏本人都還等不到文革被打，光是精神折磨就已經打垮她，最後她在南京博物院院長任內，爬上南京靈谷寺北塔跳樓，這就是曾國藩家族的下場。」

她繼續說：「接替曾昭燏的南京博物院院長叫姚遷，很不幸的，姚遷也是在家中上吊的，因為很多江蘇省、南京市的高階官員向博物院『借文物』回家，名為研究，實為侵佔，本來博物館根本不能出借文物到館外，可是這些官員透過南京博物院的上級主管機關施壓，只能出借。姚遷個性老實，每一筆出借都記得清清楚楚，並且會定時去討回。然而他根本不了解，所謂的出借就是侵佔，根本不可能再要回來，領導們就沒有要還的意思。」

「姚遷催得緊了，這些領導就叫他們所掌控的媒體攻擊他，說他在別人的論文上強加署名，侵佔別人的學術成果，以權謀私，各種抹黑。姚遷是不到20歲就加入共產黨的青年先鋒隊，最後竟然因為不讓高官侵吞博物院文物而被逼死。」

胡采蘋表示，「這次盜賣字畫的南京博物院院長徐湖平，當時就是眼睜睜見到姚遷如何被逼死，大概他從此以後絕對不要再做什麼好人了，讓領導盜賣，不如我自己盜賣，大家都有得賺。南京博物院活生生就是一個中共官場的寫照，好人被逼死，請問誰還要再做好人？我會知道這些，是因為媽媽學書畫多年，認真研究過胡小石書法，而曾昭燏就是胡小石的弟子，我媽媽講過無數次曾昭燏是如何被迫害致死的故事。」

「曾昭燏曾經公開指控國府，表示故宮文物南遷，若有任何一件損毀，蔣中正都擔不起責任。但是非常神奇，我讀故宮玉器專家那志良的回憶錄，他說他們小心打包北京故宮文物，先是坐火車去重慶，中途國共內戰生變，文物轉而坐船到台灣，最後拆箱點交，竟然一件都沒損毀，那志良說，文物實在有靈。今日中國網路一片叩謝大英博物館、叩謝蔣介石保護中國文物之聲，任何還珍惜愛惜中國文化文物之人，怎麼能有人跟中共流氓政權妥協，沒看到那些人那些文物都是什麼下場嗎。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法