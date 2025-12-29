抓到了！東京動物園狼逃脫掀關注 園方PO「當事狼」照報平安

東京多摩動物公園的母狼「スイ」脫逃半天後終於落網。（擷取自@TamaZooPark/X）

日本東京日野市的都立多摩動物公園，飼養一公一母共兩隻歐洲灰狼，昨（28日）卻驚傳母狼「スイ」翻越圍欄逃脫，引發日本社會高度關注，所幸當天下午已被園方順利捕獲，未釀成傷亡。

綜合日媒報導，事發於昨日上午當地時間9時30分（台灣時間8時30分），多摩動物公園開園後，一名飼養員在遊客經常行走的園內步道上發現該隻母狼蹤影，隨後又在園區灌木叢中找到牠，並嘗試進行圍捕作業。

園方隨即透過官方X帳號發布公告，表示因園內發生狼隻逃脫狀況，為確保安全，已立即疏散所有遊客並暫時關閉園區。消息曝光後引發熱議，附近住戶透露，一直看到直升機在空中盤旋，原來是有狼逃脫，希望能趕快找到；其他網友則表示，「還以為是愚人節玩笑」、「想知道狼還在動物園內，還是已經跑出去了」、「為了採訪而出現的直升機愈來愈多了，希望不要刺激到逃脫的狼」。

昨日下午2時20分，園方人員以麻醉槍成功捕捉該隻母狼，經檢查後確認狀況穩定，所幸未傳出任何人員受傷。多摩動物公園也表示，當天將持續實施臨時休園，並向原訂前來參觀的民眾致歉。

園方今（29）日再度於社群平台貼出當事母狼「スイ」的近況照報平安，強調牠精神狀況良好，未受傷且可正常進食，已於今日凌晨返回狼舍。消息曝光後，不少日本網友留言表示，「動物和人都平安真是太好了」、「希望徹底檢討並強化安全對策，避免再次發生」、「請好好檢查設備，期待再次見到精神滿滿的樣子」。

