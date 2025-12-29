為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    共軍環台軍演 國台辦：針對「台獨分裂活動」與「外部勢力干涉」

    2025/12/29 16:32 中央社
    共軍東部戰區今天宣布環台軍演。中國大陸國台辦以發言人陳斌華的名義聲稱，解放軍有關軍事行動是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告」，「是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。（中央社資料照）

    共軍東部戰區今天宣布環台軍演。中國大陸國台辦今天宣稱，演習是針對「台獨分裂活動」與「外部勢力干涉」，不是針對台灣民眾。

    共軍解放軍東部戰區29日開始組織陸海空及火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命-2025」演習。中國大陸國台辦以發言人陳斌華的名義聲稱，解放軍有關軍事行動是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告」，「是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」。

    他宣稱，「『民進黨當局』勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武」，「嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和『台灣同胞』切身利益」。對於任何台獨分裂行徑，我們「絕不容忍、絕不姑息，必將痛擊」。

    陳斌華聲稱，「兩岸同胞是一家人」。「有關軍事行動針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海」，「從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞」。

    大陸委員會（陸委會）29日以新聞稿表示，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

