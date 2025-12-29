俄國富豪跑不掉！普廷用「這招」控制他們鞏固戰爭支柱

普廷成功威嚇俄國富豪，使這群人成為他戰爭機器的重要支柱。（美聯社）

《英國廣播公司》（BBC）28日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭期間，俄國億萬富豪的人數先衰後盛，並在今年達到歷史新高，其中的關鍵因素在於普廷「蘿蔔與大棒」策略，而西方國家對俄國的極限制裁，也幫助普廷牢牢控制這些富豪，使他們成為協助戰爭機器運轉，卻沒有政治影響力的一群人。

報導指出，《富比世》雜誌報導，截至2022年4月的1年裡，由於戰爭、制裁和盧布貶值，俄國億萬富翁人數從117人銳減至83人，他們總共損失2630億美元，平均每人損失27％的財富。但在2023年和2024年，俄國在戰爭上的巨額支出刺激經濟成長，經濟成長率超過4％，即使是那些沒有直接從國防合約中賺取數十億美元的超級富豪也從中受益。

請繼續往下閱讀...

到了2024年，俄國超過一半的億萬富翁要嘛參與向軍方提供物資，要嘛從入侵中獲利，這還不包括那些沒有直接參與，但必須與克里姆林宮保持某種關係的人。今年，俄國億萬富翁人數創下歷史新高，共有140人登上富比世富豪榜。他們的總財富5800億美元僅比入侵前1年創下的歷史最高紀錄少了30億美元。

普廷在2022年2月24日下令全面入侵烏克蘭數小時後，就將俄國最富有的37名人士召集到克宮並告訴他們，「我希望在這種新的情況下，我們能夠像以往一樣合作，而且效率絲毫不減」。富豪幾乎無力反對，儘管他們知道自己的財富即將遭受重創。一位在場記者形容與會的富豪「臉色蒼白、睡眠不足」。

俄國網路銀行「Tinkoff」創辦人丁科夫（Oleg Tinkov）在2022年4月成為第一個公開反對烏俄戰爭的寡頭，大罵這是一場「瘋狂戰爭」，但第二天，銀行高層就接到克宮電話，警告除非與丁科夫切斷一切聯繫，否則該銀行就會被收歸國有。

丁科夫隨後被迫將家族集團在該銀行的35％股份，賣給親普廷的俄國金屬業大亨波塔寧（Vladimir Potanin），「我無法討論價格，就像人質一樣，你只能接受他們給的條件，我根本沒有談判的餘地」。丁科夫透露，他售出的股份價格，僅有真實價值的3％，這導致他損失近90億美元的財富，並離開俄國。

俄國富豪顯然是普廷戰爭行動的關鍵，他們之中的許多人，包括2022年2月24日被傳喚到克宮的37名商界人士，都受到西方制裁。西方若寄望於這些富豪財富縮水後會反對克宮，顯然企圖已經失敗。即便他們中有人曾考慮過帶著數十億美元財富投奔西方，制裁也使之成為不可能。

分析指出，俄國富豪沒有明確的移轉途徑，因為他們資產被制裁、帳戶被凍結、財產被沒收，所有這些動作實際上都幫助普廷調動富翁的資產和資金，並利用它們來支持俄國戰時經濟。

俄國入侵烏克蘭後，外國企業紛紛撤離，留下的真空很快就被親普廷商界人士填補，這些人被允許以低價收購利潤豐厚的資產，而這造就一支新的「有影響力且積極的忠誠擁護者大軍」，其未來福祉取決於俄國與西方之間持續的對抗，最害怕的是原始所有者的回歸。

儘管歷經戰爭和西方制裁，普廷仍牢牢掌控該國的財富關鍵人物，在某些方面，正是因為這些西方制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法