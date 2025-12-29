紐時：共軍圍台演習掩飾「大清洗」 攻台能力遭質疑

中國領導人習近平（前中）本月於北京主持晉升上將儀式。後排左一為新任東部戰區司令員楊志斌，該戰區主責對台作戰方向，此次圍台軍演被視為對其指揮能力的測試。（美聯社）

據《紐約時報》報導，中國29日發動代號「正義使命-2025」環台軍演，預告週二將進行實彈射擊。這是解放軍自今年4月以來首次大規模環台軍演，且正值東部戰區新任指揮官楊志斌甫獲正式任命之際。專家指出，此次演習除針對美國對台軍售與日本挺台言論外，解放軍近年數十名將領遭免職或消失的內部動盪，已令外界質疑其武力犯台能力。

東部戰區新指揮官上任即軍演 學者：可能是測試

習近平上週任命前空軍飛行員楊志斌為東部戰區新任指揮官，負責台灣周邊區域軍事行動。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪時表示，雖然楊志斌已代理東部戰區指揮官數月，但演習在其正式獲任命後立即宣布，「我個人認為這也可被視為對他的新測試。」

《紐約時報》指出，解放軍領導層近年陷入動盪。數十名指揮官與將領遭免職，部分因貪腐與其他不當行為遭正式調查，其他則無故從公眾視野消失。報導稱，這些動盪加劇專家對中國軍方武力奪取台灣準備程度的質疑。

中國東部戰區發言人施毅表示，演習將模擬封鎖港口並建立對台灣東側的控制，因該處正是美國及其盟國在衝突時可能提供支援的方向。美國外交關係協會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）表示，「這些禁區似乎非常真實地呈現解放軍執行封鎖台灣時的作戰位置。」

歐亞集團：演習目標國內受眾多於台美

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）指出，「解放軍演習時機與單一政治事件的關聯日益脫鉤，此次演習可能與其說是針對台灣和美國，不如說是針對國內受眾。」

《紐約時報》分析，習近平與川普正試圖在4月北京峰會前穩定關係。雖然中國對台軍售的初步反應相對溫和，但演習可能意在傳達中國的憤怒。薩克斯表示，「考量軍售規模，這種反應是預期之中。習近平似乎有信心他能施壓而不會激起川普總統的反制。」

此外，習近平也可能意圖警告日本勿在可能的衝突中支持台灣。北京在11月強烈譴責日本新任首相高市早苗，因其表示中國試圖封鎖或奪取台灣，可能被視為對日本的「存亡威脅」；依據日本法律，此認定將構成部署自衛隊的法源依據。林穎佑表示，中國演習時機「帶有間接攻擊日本的意味」。

