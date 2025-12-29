為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日皇室第一美女 佳子公主迎來31歲生日

    2025/12/29 15:11 編譯孫宇青／綜合報導
    日本皇室佳子公主在29日迎來31歲生日。（路透）

    日本皇室秋篠宮文仁親王和王妃紀子的二女兒佳子公主，在29日迎來31歲生日。隨著姐姐小室真子脫離皇室，佳子公主承接多項重要公職，在二次世界大戰結束80週年的今年，她對和平的信念更加堅定。

    《讀賣新聞》和《朝日新聞》報導，在佳子公主生日前夕，宮內廳於12月24日在網站上發布佳子公主今年在各項活動和儀式上的演講。自2021年起，佳子公主擔任「全日本聾啞聯盟」的兼職囑託職員，積極參與推廣手語及支持聽障人士的活動，並在日常公務中繼續使用手語。

    今年8月，在二戰結束80週年之際，佳子公主前往廣島參觀，並觀看記錄1945年原子彈爆炸後廣島景象的照片展。宮內廳表示，佳子公主對那些為實現世界和平而努力的人們深表感激。

    今年6月，佳子公主對巴西進行正式訪問，恰逢日巴建交130週年。宮內廳表示，她對在巴西各地受到熱情的歡迎表示感謝。12月，佳子公主第二次訪問位於神戶的關西巴西社區，這是她4月以來的第二次訪問，與孩子們互動並一起玩遊戲。

    她的弟弟、皇位第二順位繼承人悠仁親王，於4月考入筑波大學，佳子公主也在9月參加弟弟的成年禮。佳子公主一直支持勤奮好學的悠仁，並為他能夠學習自己一直以來感興趣的專業而感到欣慰，衷心希望悠仁未來能擁有幸福的人生。

    宮內廳表示，佳子公主致力於履行皇室職責，希望創造一個人人都能安心生活、擁有更廣泛選擇的社會。

