共軍環台軍演 日本前防衛副大臣：中國作法有意影響日本社會

對於共軍將在30日發動圍台軍演，日本前防衛副大臣中山泰秀今天在社群平台發文指出，這次行動並非單純的軍事演訓，而是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，顯然是有意影響日本社會，特別是日本輿論的行動。（路透）

對於共軍將在30日發動圍台軍演，日本前防衛副大臣中山泰秀今天在社群平台發文指出，這次行動並非單純的軍事演訓，而是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作，顯然是有意影響日本社會，特別是日本輿論的行動。

共軍宣布30日將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。此事在日本引起極大的關注，由於日本已進入新年連假，政府單位也停止辦公，但包括中山泰秀、自民黨政調會長小林鷹之、前參議員佐藤正久等多位政壇人士仍透過社群平台發文表示關注。

請繼續往下閱讀...

長期關注台海問題的中山泰秀，今天在X發文指出，中方雖稱這是對「台獨勢力與外部干涉勢力的警告」，但他認為，這次行動並非單純的軍事演訓，而是帶有明確政治與心理訊息的行動與操作。顯然是有意影響日本社會、特別是日本輿論的行動。

高市早苗首相在國會答辯提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」。中山指出，這樣的發言，是基於日本的法律制度與國際情勢所作出的合理論述，本身並無任何問題。

然而中國卻一面聲稱「台灣問題是中國的內政，不容干涉」，另一方面卻對日本國會內的討論指手畫腳，甚至以軍事行動施壓。這種作法，本身就是對「不干涉內政」原則的自我否定。

中山進一步指出，中共的意圖非常明顯。就是要在日本國內製造「只要日本發言就會引發危險」、「日本的發言導致局勢惡化」這類的不安，進而分化輿論、動搖政治判斷。

事實上，在日文社群媒體上，確實已出現大量帶有這類論調的貼文。這正是結合軍事行動與資訊操作的「資訊戰」、「認知戰」的一環。

中山表示，即便是以日文發布的內容，其帳號表面上看似日本人，也不能排除實際上是外國勢力相關人士所操作的可能性。

他認為，問題並不在於日本國會進行了正當的討論。真正的問題，在於中國共產黨一黨專政體制，試圖以軍事威嚇與政治壓力，干預他國民主決策的行為。而且，這樣的問題並不僅限於台灣海峽。

中國在太空領域的行動也同樣缺乏和平性，包含太空垃圾問題、軍民界線模糊的太空利用，以及在網路與資訊空間中的行為，都顯示其對國際規範的輕視。

中山表示，陸、海、空、太空，以及資訊空間已經不是某一國或某一地區的問題，而是所有共享民主價值的國家必須共同面對的結構性挑戰。

他強調，日本不是一個會因外國的威嚇或政治施壓就動搖自身判斷的國家。國內的政治討論，應該由日本國民基於自身的意志與責任來決定，而不應受外國勢力左右。這正是民主國家應有的樣貌，也是日本在國際社會中應該承擔的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法