為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    應對中國在南海、東海挑釁 日菲擬明年1月簽署後勤支援協定

    2025/12/29 14:52 編譯孫宇青／綜合報導
    高市早苗上任以來，積極推動日本與區域盟友的安全合作，以牽制中國的海上擴張。（彭博）

    高市早苗上任以來，積極推動日本與區域盟友的安全合作，以牽制中國的海上擴張。（彭博）

    日本《讀賣新聞》29日引述消息人士透露，日本和菲律賓計畫最快於明年1月簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

    據了解，鑑於中國在南海等地區持續咄咄逼人的海上擴張，日菲這項雙邊協議旨在加強兩國防務合作。

    菲律賓將成為繼荷蘭和紐西蘭之後，第11個與日本簽署ACSA的國家。荷蘭和紐西蘭分別於12月18日和19日簽署該協議。該協議實際上是在10月於馬來西亞舉行的「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會期間，由日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕經由會談達成共識。

    根據ACSA，日本自衛隊和菲律賓武裝部隊在進行聯合訓練或類似行動時，可以相互提供燃料、裝備和其他物資，從而增強兩國軍隊在緊急情況或其他情況下的作戰能力。

    菲律賓與日本分別在南海、東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效，有助於簡化兩國舉行聯合防衛演習的流程，深化雙方的防衛合作。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播