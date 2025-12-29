應對中國在南海、東海挑釁 日菲擬明年1月簽署後勤支援協定

高市早苗上任以來，積極推動日本與區域盟友的安全合作，以牽制中國的海上擴張。（彭博）

日本《讀賣新聞》29日引述消息人士透露，日本和菲律賓計畫最快於明年1月簽署「物品勞務相互提供協定」（ACSA），允許菲律賓武裝部隊與日本自衛隊相互提供後勤支援。

據了解，鑑於中國在南海等地區持續咄咄逼人的海上擴張，日菲這項雙邊協議旨在加強兩國防務合作。

請繼續往下閱讀...

菲律賓將成為繼荷蘭和紐西蘭之後，第11個與日本簽署ACSA的國家。荷蘭和紐西蘭分別於12月18日和19日簽署該協議。該協議實際上是在10月於馬來西亞舉行的「東南亞國家協會」（ASEAN）峰會期間，由日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕經由會談達成共識。

根據ACSA，日本自衛隊和菲律賓武裝部隊在進行聯合訓練或類似行動時，可以相互提供燃料、裝備和其他物資，從而增強兩國軍隊在緊急情況或其他情況下的作戰能力。

菲律賓與日本分別在南海、東海面對中國的海上威脅，雙邊關係近年來漸趨緊密，去年7月簽署相互准入協定（RAA），今年9月生效，有助於簡化兩國舉行聯合防衛演習的流程，深化雙方的防衛合作。觀察人士認為，ACSA與RAA將相輔相成，提升菲律賓武裝部隊和日本自衛隊的聯合戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法