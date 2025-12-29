俄國選邊站！拉夫羅夫：若台海局勢升級 將「依約支持中國」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）罕見引用2001年條約，表態若台海局勢升級，俄國將支持中國捍衛其領土完整。（路透資料照）

台海局勢日益緊張，俄羅斯官方立場備受關注。據軍事媒體《Defence Blog》引述俄國官媒《塔斯社》（TASS）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）明確表態，若台灣海峽局勢升級，莫斯科將支持中國捍衛其「國家統一與領土完整」，並強調這是基於兩國長期以來的條約原則。

拉夫羅夫28日在接受專訪時，罕見引用了2001年7月16日簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》作為法理依據。他指出，這份文件是中俄關係的基石，「該文件確立的基本原則之一，就是在保護國家統一和領土完整的問題上，給予『相互支持』（Mutual support）。」

這份條約簽署於2001年，承諾莫斯科與北京在政治、經濟與安全領域進行廣泛合作。俄方官員近期在面對美國及其盟友壓力時，頻繁引用此條約來界定中俄之間的「戰略夥伴關係」，但並未具體說明所謂「相互支持」是否包含軍事層面的直接介入。

定調台灣為內政 聲援北京立場

針對台海潛在衝突，拉夫羅夫並未直接評論美軍的部署計畫，而是重申俄方一貫立場，即透過「中國主權」的視角來看待台灣問題。他聲稱：「基於台灣問題是中華人民共和國『內政』的事實，北京有充分的合法理由捍衛其主權與領土完整。」這番言論顯示俄方在外交與法理戰線上，將持續與北京保持一致。

報導指出，台灣海峽仍是印太地區最敏感的引爆點。近年來，中國大幅增加在台灣周邊的軍事活動；美方與台灣官員則多次示警，2027年可能是中國具備攻台能力的關鍵時間點。

《Defence Blog》在報導文末分析指出，雖然俄羅斯並非台海爭端的直接當事方，但拉夫羅夫的聲明確認了俄方立場。這顯示若台海爆發危機，俄羅斯將在外交甚至戰略層面給予中國支持，此舉恐將使國際社會試圖透過制裁或外交手段「降溫」衝突的努力變得更加複雜。

